“Pichón de ballena gorreada”: el feroz comentario de More Rial a Carmen Barbieri en redes

Carmen Barbieri tuvo un fuertísimo cruce con More Rial, influencer e hija del periodista Jorge Rial, este fin de semana, en redes sociales.

Esto se debe a que, en el programa argentino LAM, informaron que Rial protagonizó una pelea en un boliche, en Buenos Aires. Dado esto, Barbieri trató este hecho en su programa, lo que generó el enojo de Rial.

“Querida Carmen, estoy viendo tu patético programa, debo ser la única que te mira, y me llama mucho la atención que hables de violencia cuando tu hijito querido en Carlos Paz”, publicó en sus historias de Instagram, e hizo referencia a un hecho de Federico Bal en un local de comida rápida del pasado.

“Morena Rial, no hacés nada, chorra, parásito. Sos un parásito. Primero informate”, contraatacó Barbieri, con relación a este último hecho del hijo de la conductora. “¡Burra! Sos una burra”, agregó. Además, la invitó a participar de su programa, que se emite en Canal 9: “Si querés venir, Morena, tengo tres asientos para que te sientes. ¡Te quiero!”.

“Carmen, pichón de ballena gorreada, toda tu vida [estuviste] con los gatos baratos que trabajaban con vos y te llevaban los panchos al camarín, mientras te hacían bien cornuda. Besos. PD: anciana decrépita, no te olvides de tomar las pastillas así no te infartás”, lanzó Rial en respuesta a Barbieri.

