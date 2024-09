“Perdía más estando en Italia que acá”: Anto Ciavaglia reveló los motivos de su ruptura

Pantallazo

A meses de anunciar su separación con Alan Matturro, con quien estuvo dos años de relación, Anto Ciavaglia estuvo en el programa de En la wena (Aweno TV) y contó los motivos por lo que se terminó la pareja.

“No aguanté mucho, como 10 meses. Para mí fue una vida estar allá. Estaba lejos, otro idioma, otra gente, no tenés a tu familia. Al principio es todo divino, pero después empezás a conocer bien a las personas”, comenzó sobre su vida en Italia con el campeón la Sub 20 de Uruguay.

“Cuando yo llegó acá fueron pasando cosas que una enamorada capaz que no las ves normal, pero las soportas. Quilombos en la casa. Llega un momento que después tu mente te pasa factura que eso esta mal y fue lo me pasó. Con el tiempo fui viviendo cosas y después llegó un momento que yo decía: 'esto no está bien'. Mi familia me iba a visitar y me decía que no podía vivir así. Le buscás una excusa a todo y vos sabés que está mal”, agregó.

Luego, se refirió a los comentarios que ella estaba con el zaguera del Genoa por interés. “Estaba mucho mejor en Uruguay con mi familia que viviendo allá. Si era por interés en aquel momento largaba todo ni bien llegué a Uruguay. Me bancaba que me dijeran: 'ahora que no te da más plata'. Si saben la otra parte de la moneda nada que ver. La gente en las redes como que le da mucho color a las cosas. Lo pintaban que la piba está por interés re zarpado y en realidad, no. No ganaba nada estando al lado de él. Yo perdía más estando en Italia que estando acá”, sostuvo.

Más adelante, Anto dijo la razón por la que no se pudo traer a 13, la mascota que compraron juntos. “El perro yo me lo quería traer. Allá como que lo animales lo cuidan un montón, tiene que estar a nombre de alguien. Ese perro estaba a nombre de él”, cerró.