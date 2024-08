“Pasa eso ahora y lo linchamos”: Victoria Rodríguez contó de su encuentro con Alain Delon

Pantallazo

Por Cecilia Presa

cecipresa

Luego de que se conociera la noticia de la muerte del actor francés Alain Delon este domingo a sus 88 años, varios recordaron las visitas del actor a Uruguay. El protagonista de películas recordados como “El silencio de un hombre” y “A pleno sol”, estuvo, al menos, en dos ocasiones en Uruguay: en 1970 y en 1996.

De esta segunda visita existen algunos registros fílmicos que, además, dan cuenta de una entrevista que le brindó a la periodista Victoria Rodríguez para Verano del 96 (Canal 12) desde la sala Vip del Aeropuerto de Carrasco.

Victoria Rodríguez habló con Montevideo Portal de aquel encuentro que se dio hace 28 años atrás cuando ella tenía 24 años.

“No sabés cómo me sorprendió el videíto ese. Me vi como una nena”, comenzó expresando la reconocida comunicadora a Montevideo Portal.

“Me acuerdo perfecto del momento”, agregó Rodríguez que apuntó a que quien acompañaba a Delon era el mediático peluquero argentino Roberto Giordano, quien le pagó al francés para visitar Uruguay y participar en su reconocido desfile ese verano en Punta del Este.

Ese día Delon estaba esperando para tomar su avioneta privada y volver a su país natal, luego de haber sido perseguido por paparazzi argentinos y uruguayos durante su estadía en el balneario de Maldonado.

El aviso de que Delon estaba ahí se lo pasaron a Victoria mismo desde la sala Vip del Aeropuerto de Carrasco y, por eso, fue.

“Giordano era el personaje que lo traía. Él les pagaba a estas figuras, siempre. Yo era como la criptonita de Giordano. Cada vez que me veía me odiaba porque yo les hacía notas a todos, sorténadolo a él. O sea, lo pasaba por arriba. Porque, claro, él tenía convenio con Canal 4 y yo estaba en Canal 12. Pero, lo lamento, yo hacía mi trabajo”, explicó a Montevideo Portal.

“Como yo hablaba inglés, francés e italiano no había forma de que no me comunicara con las estrellas estas, a su pesar”, añadió y continuó con el relato: “Cuando [Giordano] me vio entrar a la sala Vip le dio un ataque. Agarró la muleta -por ese entonces andaba con muletas- y me impedía el paso. ¡Un ordinario!”, exclamó.

“Eso no salió en su momento, pero me prohibía pasar. 'No pasás', me decía. ¡Una vergüenza ajena me dio Giordano!”, expresó Rodríguez.

“Yo miré a Delon, le hablé dos cosas en francés y el tipo le hizo señas a Giordano como diciendo: 'Dejala pasar, por favor'”, contó la hoy conductora de Esta Boca es Mía (Canal 12) y sumó: “Ahí fue que me pude acercar y hacerle la nota. Pero Giordano estaba furioso”.

En cuando a qué habló, le dijo a Montevideo Portal que es “imposible” que se acuerde. “Recuerdo sí que el tipo era muy seductor y que fue muy simpático conmigo. Para él lo más divertido en ese momento era una chiquilina que se le había acercado a hablar en francés al lado de los bodrios que tenía al lado. O sea, para el tipo fue divertido nada más”, consideró.

Sin embargo, sí se acuerda que él “jugaba” a ser su “abuelo”: “Me acuerdo de que yo le hablaba de ser un sex symbol en su carrera y él me decía: 'Eso se lo tenés que preguntar a tu madre'”.

“Él jugaba al rol abuelo, pero igual, claro, ahora veía el video y era toquetón”, manifestó la periodista, que explicó que ella “era cero fanática” del hombre, porque era un galán de la época de su madre.

En un momento del audiovisual se ve cómo Delon le toca el pelo a Rodríguez e incluso, más tarde, le besa la mano.

“Yo miro eso y digo: ‘Wow: pasa eso ahora y lo linchamos’", expresó. “En ese momento ni cuenta me di”, comentó entre risas.

“Con la mirada actual, además, él no se hubiera atrevido a hacer eso tampoco. No fue nada fuera de tono, pero sí, si querés, hoy es un desubique: no le tocás el pelito a alguien”, planteó.

Rodríguez también recordó el momento en que Delon se subió a su avioneta privada para irse. “Antes de despegar, desde la ventanita del avión, saludaba. Yo era la única que estaba en la pista, entonces miré para atrás como diciendo: '¿A quién está saludando?' Y era a mí”, rememoró.

Asimismo, dijo que, más que la muerte de Delon, le impactó antes conocer que la estrella de cine “estaba con mucha depresión desde hacía algunos años” y que "ya había bajado la persiana hace rato".

“Eso me da más angustia: pensar en las personas que por ahí tienen trayectorias muy notorias en el rubro que sea y que terminen la vida apagados y angustiados. Esos finales me dan más pena que el día que se apagan del todo. Al contrario, es como un alivio. Y es la historia de muchos en el mundo del espectáculo que quedan muy solos”, lamentó.

