“Nunca leí un libro en mi vida”: la confesión de Daniela Celis que sorprendió en redes

La exparticipante de Gran Hermano reveló una de sus metas para 2026, entre ellos aprender un idioma y nuevos hábitos.

05.12.2025 12:08

Daniela Celis, conocida por su paso por Gran Hermano y por su presente como creadora de contenido, protagonizó un momento inesperado en el ciclo de streaming Patria y familia de Luzu TV. La influencer compartió en vivo una serie de objetivos personales y terminó dejando una confesión que generó sorpresa entre sus compañeros y en redes sociales.

En plena emisión del ciclo, Celis abrió una lista de metas que planea cumplir antes de que llegue 2026. Con el teléfono en la mano, comenzó a leer los puntos que había escrito: “Lista de cosas antes del 2026: aprender un idioma, leer un libro”.

La conversación tomó otro rumbo cuando, ante la pregunta sobre qué obra le gustaría elegir, respondió con sinceridad: “No lo sé todavía”. Acto seguido, lanzó la frase que desató el revuelo: “¡Nunca en mi vida leí un libro!”.

El studio reaccionó de inmediato. Fefe Bongiorno, productor del programa, aprovechó para bromear y le preguntó si conocía los libros de Martín Dardik, una figura habitual de Luzu TV. Entre risas. Celis contestó: Me suena.

La humorada continuó cuando Fede Popgold, conductor del ciclo, mencionó en tono irónicoque El Eternauta era una obra escrita por Dardik. Sin darse cuenta de la broma, Daniela siguió el juego: ¡Qué bocho! ¿No? Hay que escribir un libro.

@patriayfamilia_ LA LISTA DE COSAS QUE DANI QUIERE HACER ANTES DEL 2026 #patriayfamilia #luzu #luzutv #PESTAÑELA ? sonido original - PATRIA Y FAMILIA


