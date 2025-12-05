“Nuestro hijito está llegando y toca irte de nuevo”: sentido mensaje de esposa de Giorgian

Pantallazo

Camila Bastiani, esposa de Giorgian de Arrascaeta, y que está próxima a dar a luz al primer hijo de la pareja, publicó en las últimas horas un conmovedor mensaje sobre el esfuerzo que hacen ella y su familia para acompañar al futbolista de Flamengo, recientemente campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao.

“Qué felicidad verte cumplir sueños, los tuyos son míos y de nuestra familia. Fui testigo de todo tu esfuerzo, de cada día que por más pesado que sea, el fútbol no te permite parar, en esta profesión no existe la posibilidad de 'elegir' y hablo de cosas simples que detallarlas acá extendería mucho el texto”, señaló Bastiani.

Después, apuntó a que la paciencia y comprensión son las “fortalezas” de la pareja “para poder ser unidos en medio a tantos viajes” y otras circunstancias que los separan en “momentos especiales”.

“Nuestro hijito está llegando y te toca irte de nuevo... esta situación me desconcertó, pero es necesario que estemos juntos en este momento tan único y especial así que si Dios lo permite en las próximas horas llegará nuestro mini uruguayo carioca, campeón de todo, para que puedas irte con el corazón en paz a cumplir tu próximo deber”, agregó Bastiani, que espera junto a De Arrascaeta la llegada de Milano.

