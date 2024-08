“No vuelvo”: Tamara Pettinato renunció al programa de Beto Casella mientras estaba en vivo

Pantallazo

El conductor de Bendita, Beto Casella, dio la primicia al aire en vivo de la renuncia de Tamara Pettinato como panelista del programa que conduce desde hace 19 años, tras la difusión de una serie de videos grabados por el expresidente, hoy imputado por violencia de género, Alberto Fernández, en los que ambos se dicen: “Te amo”.

Lo hizo este lunes desde el stream conducido por Ángel de Brito, Ángel responde (Bondi Live). “Pregúntenme por Tamara, si me trajeron por eso”, comenzó picante el mediático.

Más adelante, Casella dijo que desconocía el vínculo entre Tamara Pettinato y el expresidente. “El vínculo no me espantaría porque uno ha visto cualquier cosa, y cada uno es libre de vincularse con quien quiera. La situación es bochornosa, la verdad”, dijo sobre lo que le sucedió cuando se enteró.

“Es una metáfora de la patología de este hombre, que es para tratar, me parece a mí”, expresó sobre Fernández.

Asimismo, le dijo a De Brito que, a partir de allí, le contaría el “minuto a minuto”, porque en ese momento se encontraban “en el tira y afloje” con la panelista. “Yo cuento todo tal cual es”, manifestó Casella, y comenzó a leer mensajes que recibía de Pettinato en ese momento.

Tamara Pettinato asistió este viernes a trabajar en Bendita, donde participa de manera rotativa en el panel, luego de haberse guardado durante algunos días.

En el programa se notaba la incomodidad de la comunicadora y, tras esto, y de acuerdo con el relato de Casella, él sugirió a la producción que ella se tome “unos días”.

“Estoy en el medio, comiéndome el miembro masculino de Godzilla”, planteó sobre esa sugerencia, y agregó: “Me trasmite el productor: ‘Está hecha una furia, dice que si le van a pedir unos días se da por despedida’”.

“Le mandé un audio y le dije: ‘Mirá, Tamara, fue idea mía que te tomes unos días, yo necesito preservar un poquito el clima del programa. Me parece lo más sano. Si vos te considerás despedida, yo no tengo problema, me da lo mismo’”.

Ángel de Brito le confesó que, si le pasaba eso con una panelista de su programa, él la despedía.

Finalmente, Casella leyó un mensaje del momento de parte de Pettinato: “No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes cuando no estuve, y se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque ‘en las redes dicen…’”.

