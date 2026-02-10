“No tenés vergüenza y sos mala”: la dura frase de Selva Pérez para Ana Laura Román

Pantallazo

La noticia de que Ana Laura Román será parte del panel de analistas de Gran Hermano: Generación Dorada no pasó desapercibida y generó una reacción inesperada. Quien salió con los tapones de punta fue Selva Pérez, actriz uruguaya y exparticipante del reality, que realizó un duro descargo contra la periodista a través de sus redes.

Visiblemente molesta, Selva recordó las críticas que Román le había hecho tanto a ella como a otros exjugadores y al propio programa. “Este mensaje va para vos, que sos una mujer bastante mala. Esa boquita tuya, por favor. Te encargaste de defenestrarme a mí y a mis compañeros cuando estábamos en un momento de vulnerabilidad y no nos podíamos defender”, comenzó.

La artista fue aún más contundente al referirse al pasado profesional de la periodista. “Con ese dedito con el que señalaste te lo tendrías que comer, porque sos de lo peor. No tenés vergüenza. Las cosas horribles que has dicho de mí”, expresó sin filtro.

En su descargo, Selva también reivindicó su paso por el reality. “Gracias a Dios y a la vida entré a Gran Hermano y cada pasito, por más chiquito que parezca, lo logré sin tener que agacharme”, afirmó.

Además, cuestionó el cambio de postura de Román respecto al programa y al canal. “Yo con el trabajo no me meto, pero qué feo todo lo que dijiste de Telefe, del programa y de los supuestos arreglos. Ahora te van a sentar ahí y sos buena”, lanzó, poniendo en duda su imparcialidad como analista.

Para cerrar, Selva dejó un mensaje con tono irónico y reflexivo. “Te deseo una vida con felicidad, que te hace falta. Ojalá algún día camines por la vida iluminada, con ternura y una sonrisa que ahora te falta”, concluyó.