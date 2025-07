“No quiero rodearme de gente así”: influencer argentino se separó de su amigo por “acoso”

Pantallazo

El streamer e influencer argentino Tomás Mazza anunció este jueves que rompió su vínculo con Alonso, su amigo de 23 años con síndrome de Down, debido a reiteradas actitudes que calificó como “agresivas” e incómodas en lo sexual.

“Le doy ropa, plata, exposición, lo llevo a España y me hace estas cosas que incomodan no solamente a mí. Es como que no aprende, porque no es un niño. Tiene síndrome de Down, pero tiene que aprender, porque yo le enseñé y sigue con el acoso, por lo que no quiero rodearme con gente así”, dijo Mazza en una transmisión en vivo.

Durante el mismo stream, el fitfluencer recibió una llamada de Alonso, pero le cortó inmediatamente. Luego agregó que su objetivo es “hacer contenido más solo” y que su amigo “no puede estar todo el tiempo a gusto”.

Instantes después, Mazza compartió un audio de Alonso, quien expresó su arrepentimiento: “Sabés qué Tommy, te digo sincero, me confundí feo, horrible, me fui a la mierda, me hice mierda, yo sé que armé una cagada, pero me equivoqué, nada más. Nunca te voy a traicionar”.

El streamer sostuvo que su amigo “se mandó un moco grave con otra persona”, una situación que “podría considerarse acoso”, aunque no dio más detalles sobre el episodio.

Alonso se había hecho conocido en los contenidos de Mazza por su sentido del humor y actitudes irreverentes, que incluían desde besarse con el influencer hasta expeler gases y flirtear con invitadas en las transmisiones.