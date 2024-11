“No paraba de sangrar, parecía un muerto vivo”: Lucas Sugo sobre su accidente

Pantallazo

Luego de la cirugía de urgencia por una patada de un caballo en la cara, Lucas Sugo salió en una comunicación con Algo contigo y se refirió a su accidente. “Vienen dos caballos del otro lado corriendo, la yegua se puso inquieta y ahí tuve un golpe de mala suerte. Yo estaba caminado con ella al lado, piso un pozo, me caí y cuando me voy a levantar y veo el caballo, siento el cimbronazo”, comenzó.

“Estaba solo. No podía levantarme. Consegui levantarme y llegué a casa. Ahí logré comunicarme con mi mujer. Era una situación muy fea, Hay mucha cosa que no me acuerdo. La patada me dio en el filo de la nariz. En el momento que ocurrió eso, el tajo era grande y se me abrió la cara, no paraba de sangrar y parecía un muerto vivo”, agregó.

Luego, el músico contó cómo viene el proceso de su recuperación. “Yo no puedo creer cómo entré a la sala y cómo salí. La cicatriz viene con una evolución muy rápida”, fueron las palabras del artista.

Lucas Sugo es uno de los cantantes uruguayos que triunfó en la música tropical con los éxitos de Cinco minutos, Nudo en la garganta, Hechicera entre otros hits. El músico saltó a la fama con la banda Sonido profesional en el 2002, grupo que integró hasta 2013, cuando lanzó su carrera solista.