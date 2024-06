“No nos callamos más”: el posteo de Thelma tras el condena a Juan Darthés

Pantallazo

El actor Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión en Brasil por la causa a Thelma Fardin, quien le inició en 2019 un juicio a Juan Darthés por un supuesto abuso sexual con acceso carnal, hecho que habría ocurrido en Nicaragua en 2009 cuando los actores estaban en la gira de Patito feo.

Pese a que el actor había salido absuelto en primera instancia el 12 de junio del 2023, ahora deberá cumplir la pena en un régimen semiabierto, es decir, que podrá trabajar, pero deberá volver a dormir a la cárcel todas las noches.

La artista se refirió a este fallo de la Justicia de Brasil con un contundente descargo en las redes sociales. “NO NOS CALLAMOS MÁS. Gracias por tanto amor”, escribió en la caption de la publicación.

“Gracias a todas las personas que me acompañaron, a todas las que me creyeron, me apoyaron, me sostuvieron. Los que vieron mi dolor de cerca, y me ayudaron a seguir adelante. Nunca busqué revancha, quise darle justicia y reparación a esa niña que fui. Quise poder mirar a los ojos a mis hijos y decirles que hice todo lo que pude para que el mundo al que los trajera fuera más justo”, comenzó la nota.

“Hoy este es un mensaje de esperanza para todas las personas que sufrieron y que actualmente están sufriendo violencia. Es la esperanza de que la justicia puede llegar. Por más poderosa que sea la persona, por más complicidad que encuentre por parte del sistema. Me dijeron que vaya a la justicia, y fui, la recorrí de punta a punta, viaje a Nicaragua, me sometí a pericias infinitas. Tuvimos que buscar justicia en Brasil a donde se fugó mi abusador. Acudimos a la cooperación internacional y hoy conseguimos un fallo histórico que sienta precedente para muchas otras víctimas”, sumó.

“Pero la justicia la construimos entre todos, por eso es fundamental que, si alguien te cuenta su historia, su dolor, no lo juzgues, no lo responsabilices. Necesitamos empatía y amorosidad para poder permitir que más personas hablen. Los prejuicios han sido siempre sobre las víctimas, cuando el juicio debe ser solo sobre los victimarios. La justicia muchas veces no es reparadora, por eso debe serlo el entramado social”, agregó.

“Gracias al enorme movimiento de mujeres me atreví a denunciar, esa fue la herramienta que me permitió salir de un pozo de angustia y dolor que no me permitía seguir con mi vida plenamente. Seguimos ahí, seguimos trabajando y tratando de apoyar a cuantas personas podemos, aunque no es nuestra obligación, pero tenemos la convicción de que debemos aportar a una sociedad más sana”, cerró.