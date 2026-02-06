“No me echaron”: la razón detrás de la salida de Puglia de “Polémica en el bar”

Pantallazo

Por Gustavo Descalzi

gustavodescalziok

El comunicador y jurado de MasterChef Uruguay, Sergio Puglia, participó del encuentro de la prensa y opinó sobre su salida del programa que integraba en Canal 10, su nuevo proyecto en formato reality y de sus dudas al compartir una nueva edición del sunset de la prensa, con la ausencia de Diego Fonsalía. “Tampoco quería venir, te confieso que yo tampoco. Pero que me pareció que no, no podía no venir, me parece que es interesante lo que está sucediendo, hay que mirar el otro lado. Cuando a Diego se le ocurrió hacer esta fiesta de la prensa, lo que buscaba era homenajear al trabajador, al comunicador, aquel que es un objeto catalizador, que permite que la gente se entere a través de su trabajo, sea la noticia en la cámara, en el diario, en la radio, sea lo que sea”, manifestó.

“Pero además lo más importante era el reconocimiento de lo que la prensa hace y la prensa toda, estoy hablando desde la televisión, hasta la radio pasando por todo, la prensa toda. La prensa que construye ciudadanía, construye consumidores inteligentes, construye turismo, eso es lo que se está homenajeando detrás de las caras visibles de los periodistas y de la prensa y me parece genial”, añadió.

A propósito del reality, el nuevo proyecto en redes donde se puede ingresar a la mansión de Los Puglia, Sergio comentó que “nunca” imaginó que “iba a tener el impacto que ha tenido”, no solamente en Uruguay, sino también en países como Argentina, Paraguay, Estados Unidos o Australia. “Porque los uruguayos que están en el exterior, están como enloquecidos y fascinados, yo les agradezco enormemente, fijate que empecé hace dos meses y ya tengo 4.000 suscriptores”, valoró el comunicador.

Más adelante se refirió a la sorpresiva salida del programa Polémica en el bar y, frente a los rumores que se lo había echado por el cambio político, el mediático cocinero fue tajante: “No, a mí nadie me echó. El canal es dueño del formato junto con [Gustavo] Sofovich, decidió recuperar desde todo punto de vista una fórmula; el original”.

“Nosotros habíamos hecho de Polémica un programa político en una etapa electoral, la naturaleza no es esa. Entonces la naturaleza de Polémica en el bar es la comedia, es el encuentro, es el cómico, es la vedette, es la crítica pero en tono de comedia. Nosotros éramos duros, palo y palo”, continuó Puglia.

Consultado respecto a si con su salida se terminó la polémica en la mesa del programa, el comunicador consideró que “no solo” con la suya. “Con la ida de Patricia [Madrid] y con la de todos se va la polémica”, indicó.

“Larga vida al show”, concluyó, en tono sarcástico.

