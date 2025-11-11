“No lo había superado”: Gumer Pérez criticó a Patricia Madrid tras cruce por caso Sendic

Pantallazo

A casi diez años de la causa que investigó al exvicepresidente Raúl Sendic por haberse presentado con un título universitario falso en Genética Humana, los exdefensores del frenteamplista, Ignacio Durán y Gumer Pérez, y Patricia Madrid, quien llevó a cabo la investigación periodística, volvieron a cruzarse.

En diálogo con Hacemos lo que podemos, Pérez se desligó de su exsocio Durán, a quien acusó de haber mentido sobre cómo llevaron el caso en el plano penal, y también apuntó contra Madrid, con quien ya había tenido un altercado tras el archivo de la causa. La periodista lo había tildado recientemente de “chichón de piso”.

“No ofende quien quiere, sino quien puede. Esta chica fue la que grabó a Sendic en aquel momento, en un acto de muy bajo perfil periodístico, de un periodismo que yo no comparto en absoluto. La tenía adentro, como se dice vulgarmente. Tuvo que pasar diez años para tratar de decir esto”, dijo Pérez después de que Madrid lo cruzara en redes sociales.

Pérez recordó además que el 31 de diciembre de 2016 le envió un mensaje a la periodista que decía: “Felices y archivados años”. “No lo había superado”, ironizó, luego de que Madrid volviera a referirse al caso que terminó con la renuncia de Sendic por malversación de fondos.

Madrid, autora junto a Viviana Ruggiero del libro La carrera del hijo pródigo, reaccionó en la red X a las declaraciones de Durán, quien dijo haber aconsejado a Sendic que pidiera perdón públicamente por haber mentido sobre su título universitario.

“Esperé casi 10 años para escuchar esto… ¿Y saben cuál es la mejor parte? Que lo están escuchando todos ustedes también. Fueron unos lacras”, publicó la periodista.

En otro mensaje, Madrid se refirió a la carta de Pérez —quien sostiene que los dichos de Durán no son ciertos y lo acusa de haber violado el secreto profesional— y escribió: “Felices y ‘escrachados’ días para la caterva de impresentables, empezando por este chichón de piso”, en alusión al abogado.

Por su parte, Pérez cuestionó las declaraciones de Durán. “No sé por qué sale con estas declaraciones ahora, más de diez años después. Hay algunas que no son ciertas”, afirmó.