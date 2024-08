“No hace referencia a la masturbación”: Charly Sosa aclaró el significado de Mayonesa

Pantallazo

Mayonesa fue uno de los hits que catapultó a la fama al grupo uruguayo de Chocolate, que estuvo compuesto por Charly Sosa, Alejandro Scattone, Fernando Rúa y Fabián Silva.

Charly Sosa hizo una aclaración en TikTok en el que desmintió que la letra de Mayonesa tuviera alguna connotación sexual. “Me pidieron que aclare eso que anda circulando en redes de la canción de Mayonesa, de la cual soy interprete original. Como ustedes sabrán el interprete trabaja de forma directa con el compositor. Algunos de los compositores de mayonesa salgan hacer esta aclaración”, comenzó,

“No sean malos. Yo sé que hoy todo se busca sexualizar, que todo se busca desmerecer y desprestigiar. No sean malos, la canción Mayonesa es sana. En el año 2000 no teníamos plataformas digitales y las letras que escribían eran sanas. No habían referencias a las drogas, ni incitaban a las drogas. No desmerecían a la mujer. Eran historias que pasaban en las discoteca”, agregó.

Luego, el cantante explicó cómo surgió la letra de la canción: “En Uruguay nuestras mamas hacen las mayonesas caseras, batiendo en un bowl. A eso hace referencia la canción. Ella me mate como haciendo mayonesa. El chico tomó un par de tragos de más y ella lo da vuelta y lo gira bailando, es lo que dice la letra”.

“Esta canción se ha convertido en un hit mundial. No sean malos, que quieran decir que habla de la masturbación, que la coreografía hace referencia a la masturbación es realmente muy feo. Ojalá que hicieran al revés que se hacían canciones sanadas que no tenían nada que ver ni con la droga, ni con el maltrato de la mujer”, sostuvo.

“Necesitaba hacer esta aclaración. La Mayonesa es super sana, no hace referencia a la masturbación y la coreografía tampoco. Hace referencia a la mayonesa casera que hacen nuestras mamás. Seguimos batiendo La Mayonesa por todo el mundo después de 24 años”, cerró.