“No está mal pedir ayuda”: la emotiva historia de Petinatti y una familia con trillizos

Pantallazo

El comunicador Orlando Petinatti se volvió viral en las últimas horas de este sábado a partir de una historia que se gestó meses atrás en su programa radial, Malos Pensamientos, y que tuvo como protagonistas a una familia que esperaba trillizos por primera vez.

El video, difundido por el propio Petinatti en su cuenta de Instagram, muestra el reencuentro en el estudio con la familia, esta vez ya con los bebés en brazos. Allí aparecen Bianca, Francesca y Tadeo, junto a sus padres, Sol y Sebastián, una joven pareja de Barros Blancos, Canelones, cuya situación se había hecho conocida a mediados de setiembre.

La historia comenzó el 12 de septiembre, cuando Sol y Sebastián llegaron a la radio sin saber que iban a salir al aire. En ese momento, eran padres primerizos y estaban a días de recibir a tres bebés al mismo tiempo. “Íbamos a ser padres trillizos, padres primerizos”, recuerda Petinatti en el video. “No está mal pedir ayuda, sobre todo cuando uno va a tener trillizos”, sostuvo.

Durante aquella emisión, la pareja contó que atravesaba una situación compleja, con dificultades económicas y sin tener resueltas cuestiones básicas para la llegada de los bebés. En ese contexto, el programa decidió poner el caso al aire y la respuesta fue inmediata.

Según reconstruye el propio Petinatti, un oyente llamado Gustavo se comunicó con la radio y ofreció trabajo al padre de los trillizos. “Con solo escucharte se dio cuenta que eras un chico responsable, trabajador y que tenías la necesidad de conseguir trabajo”, señaló el comunicador.

En los días siguientes, la familia recibió donaciones, regalos y ayuda material por parte de oyentes y de distintos colectivos solidarios. A fines de setiembre, cuando Sol ya se encontraba internada a la espera del parto, el grupo Tejiendo Uruguay informó que había hecho llegar a la pareja un obsequio con mantitas de apego, mosquiteros y conjuntos de ropa para los tres bebés, confeccionados por integrantes del grupo.

Petinatti también dio cuenta de ese acompañamiento en sus redes sociales, donde destacó la respuesta de la audiencia del programa y celebró que la familia se hubiera llevado “trabajo y muchas cosas lindas” gracias a la difusión del caso.