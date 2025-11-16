Pantallazo

“Mi hermana falleció y la vi por TV”: Mirtha cruzó a Fabiola por cena en Quinta de Olivos

La exprimera dama de Argentina durante el mandato de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, fue invitada a La Noche de Mirtha Legrand donde aclaró la polémica fiesta de Olivos, una reunión por su cumpleaños llevada a cabo en la quinta presidencial, mientras regía una cuarentena estricta por la pandemia del COVID-19.

“El festejo del cumpleaños, en plena pandemia, ¿lo organizaste vos?”, lanzó Legrand, fiel a su estilo. Frente a esto, Fabiola expresó: "No la hice yo. Había personas que estaban trabajando en la Quinta... Gracias por sacar el tema".

“Mi hermana, falleció en plena pandemia, y yo la vi a través de un canal de televisión. Vi que iba un carrito llevando el ataúd y, a lo lejos, a través de la televisión, la vi”, retrucó Legrand en relación a Goldie, su hermana gemela, fallecida en mayo de 2020.

“No voy a cansarme jamás de pedirle disculpas a todos los argentinos. Sé que no se debió hacer. No fue ni un brindis, no fue lo que se mostró”, subrayó en tanto Fabiola.

En esta línea, Mirtha cuestionó la respuesta de la exprimera dama: “Pero yo vi la foto con una copa en la mano, ¿eh? Con una copa en la mano se supone que estás brindando”.

“Yo no fui la persona que dijo 'yo no estuve presente' y, después, apareció en una foto. Fue una cena, sí”, reconoció Yáñez.

