“Me siento fea, gorda y ansiosa”: Victoria Rodríguez y sus 14 días sin fumar

Victoria Rodríguez sorprendió a sus seguidores de Instagram con un video íntimo en el que confesó que está transitando un gran cambio personal: dejar de fumar. Con honestidad y un toque de humor, relató cómo atraviesa este proceso, que ya lleva dos semanas.

“14 días SIN FUMAR. ¿Alguien más en este viaje? Momentos buenos y de los otros. Igual logro reírme de mí misma y eso ayuda a seguir… Se sabe que no es fácil… Pero es posible”, escribió en el posteo que rápidamente se llenó de likes y mensajes de apoyo.

Lejos de mostrar solo la parte positiva, la conductora fue muy clara con las emociones que la atraviesan. “Como me siento hoy, no me banco mucho ni a nadie, re ansiosa, fea, gorda”, expresó mostrando cómo el proceso también impacta en su estado anímico.

En el clip que acompañó la publicación, sumó una reflexión más profunda: “Pero sé que todo pasa. Y que esto es lo mejor que puedo hacer por mí. Qué viaje este dejar de fumar”.

La publicación recibió miles de reacciones de sus seguidores, que celebraron la decisión, el coraje y sobre todo la autenticidad con la que la conductora comparte este nuevo desafío en su vida.