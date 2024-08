“Me gusta el arrrte”: el niño que fue meme en 2015 creció y brindó una nueva entrevista

Pantallazo

En setiembre de 2015, Juan Sánchez tuvo su momento de fama gracias a la difusión de un video que había sido grabado en julio del año anterior.

El día en que se realizó el registro, Juan había asistido a un taller artístico en la biblioteca Bernardino Rivadavia, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Allí fue entrevistado por un canal local y sus declaraciones luego se hicieron virales, especialmente por la singular entonación que el chico daba a sus palabras.

Su frase “me gusta el arrrte” se convirtió en un meme y se repitió hasta el cansancio en todas partes. Y si bien muchos internautas se expresaron con simpatía hacia el chico, no faltaron los insultos y el bullying. “Niño señora”, decían algunos; “trolo”, descalificaban otros, sin importarles que se estaban refiriendo a un niño de 12 años que no había hecho más que manifestar su gusto por las artes plásticas y la literatura, y su admiración por el dibujante Liniers.

Esta semana, Juan reapareció a través de una emotiva entrevista realizada por el periodista Daniel Malnatti en la televisora ElTrece.

“Si fui famoso, no me di cuenta. En un momento, pensaba que ser famoso iba a venir con más consecuencias porque todos los famosos tienen plata. ¡No tengo plata! Yo no sé si me consideraría famoso”, expresó.

Su madre, que también participó del reportaje, recordó los malos momentos vividos a causa de los comentarios ofensivos en redes. “‘Trolo’, ‘puto’, palabrotas sueltas, pero había otros mensajes de elaboración adulta: ‘debe ser autista, tener Asperger’. Esos eran los que me jodían”, recordó.

Luego, el joven se refirió a la frase que le dio fama, pero la calificó como una suerte de sambenito que se ha visto obligado a cargar. “No te la sacás. No me parece que sea una parte tan sustancial de mi vida. No soy quien era y es medio una molestia que todo el mundo base su percepción de mí en quién era entonces. No soy famoso yo. Es famosa una foto mía de hace casi diez años”, dijo.

En la actualidad, Juan Sánchez estudia Ilustración y comparte su talento para el arte en la cuenta de Instagram @mrsanchezdibujos. En la entrevista también contó que “se metió” en el rubro de la historieta y participa en juegos de rol.

El ya mencionado Liniers, creador de la popular tira Macanudo, apareció también en la entrevista y le envió un saludo a su más grande fan. “Creo que nadie en toda mi carrera me hizo mejor publicidad que este amigo. Porque hasta el día de hoy me dicen que a la gente a la que le gusta el arte, le gusta Liniers. Así que, una vez más, Juan, gracias”, manifestó con simpatía.