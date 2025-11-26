“Me deben dos meses de salario”: la fuerte despedida de conductor de Canal 5 desvinculado

Pantallazo

Montevideo Portal

Este martes, la edición de El living (Canal 5), estuvo marcada por la despedida de Juan Pablo Brianza, conductor del ciclo, que abandonó el canal estatal luego de cinco años en la pantalla.

En su oratoria sobre el cierre del programa, el conductor fue directo en los motivos por los cuales abandona el ciclo. “Hace días que vengo pensando cómo cerrar esta etapa”, admitió.

“Me voy unos días de licencia. La Dirección decidió no renovar mi contrato y me pidió que me tome los días generados antes de finalizar”, explicó, y recalcó que no estará en la pantalla en la grilla de 2026. “A pesar de haber tenido una valoración positiva de mi trabajo, estas evaluaciones responden a otros motivos”, señaló.

Por otro lado, el comunicador y actor sostuvo que siempre trabajó “con la verdad”, por lo que se refirió a su situación contractual: “En este espacio de trabajo se me deben dos meses, que no se me han pagado, y que parece que no se me van a pagar”.

“Este canal existe gracias a sus trabajadores; es por eso que se sostiene”, expresó, y agradeció a sus compañeros y audiencia: “Gracias por permitirme entrar en sus casas; nos vamos a volver a encontrar”.

“Si algo aprendí, es que las direcciones de los canales pasan, muchas veces sin dejar grandes cambios y sin hacer grandes aportes, pero nosotros, los comunicadores, los trabajadores, siempre estamos. Como dice Pinti: ellos pasan, y los que quedan somos los artistas”, sentenció el comunicador, bajo los aplausos de los técnicos del programa.

Montevideo Portal