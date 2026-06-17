“Lo tiene que echar”: la bronca de un periodista español amigo de CR7 por patada de Messi

Montevideo Portal

El periodista español Edu Aguirre, conocido por su amistad con Cristiano Ronaldo, cuestionó en el programa El Chiringuito de Jugones que Lionel Messi no fuese expulsado durante el triunfo 3-0 de Argentina sobre Argelia en el Mundial 2026.

Además de los tres goles que hizo, Messi fue protagonista del encuentro por otra jugada en la que, con sus tapones, impactó contra el gemelo de un rival. Sin embargo, no fue expulsado, pese al reclamo de los argelinos.

Al respecto, Aguirre comentó: “Es que tampoco me quiero calentar, pero es demasiado evidente, hermano. Todos vimos cómo Argentina ganó el Mundial pasado con siete penales en siete partidos. Es que lo tiene que echar, lo tiene que echar”, dijo.



“Si es cualquier otro de los 21 jugadores que estaba en el campo, que hace eso y no se llama Messi, lo echan. No pasa nada, y me parece muy bien que la FIFA quiera respetar a las leyendas del fútbol mundial, pero es roja”, señaló.

“Tiene mérito, con 38 años, meter tres goles contra Argelia, pero muy bien. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Tranquilidad”, afirmó también.





"Edu Aguirre":

Por sus comentarios sobre Lionel Messi pic.twitter.com/dIiB42peZF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 17, 2026