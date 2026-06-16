“Le dejo algunas fotitos”: Charly Sosa cruzó a Zaira Nara y habló del presunto romance

Montevideo Portal

El músico uruguayo Charly Sosa salió al cruce de las recientes declaraciones de Zaira Nara, quien había asegurado que nunca lo había visto ni conocido, al referirse a un antiguo rumor de romance entre ambos.

La polémica surgió luego de que la modelo recordara en un programa de streaming una versión que circuló años atrás, en plena separación de Diego Forlán. En ese contexto, sostuvo que se la vinculó sentimentalmente con el intérprete de “Mayonesa” y afirmó: “Nunca lo vi en mi vida y no sé quién es”.

En su momento, la versión tomó una gran repercusión y se instaló con fuerza en los medios justo cuando Nara atravesaba un momento delicado por el fin de su relación con Forlán, generándole una gran incomodidad. “Surgió en Uruguay y estaba en medio de un quilombo. Era incómodo porque yo no sabía cómo salir a desmentir algo que era totalmente incierto”, detalló la conductora sobre el estrés que le tocó padecer en aquel entonces.

A través de una publicación en Instagram, Sosa respondió directamente a la modelo y aseguró que sí existió un encuentro entre ambos. “Zaira Nara, usted dice que no me conoce, pero sí me conoce. Incluso tuvimos una conversación sobre el tema que usted mencionó, en el programa La Peña de Morfi”, escribió el artista.

El cantante explicó que durante aquella charla le aclaró a la conductora que la persona a la que hacía referencia no era él. “En aquel momento le aclaré que la persona de la que usted hablaba no era el cantante de ‘Mayonesa’, sino otra persona”, señaló.

Sosa cerró el mensaje con una pizca de ironía. “Tal vez el tiempo le jugó una mala pasada a la memoria. Por eso le dejo algunas fotitos para ayudarla a recordar”, agregó, junto a imágenes de ambos durante una participación televisiva.

Además, el músico cuestionó la difusión de la información y dejó un mensaje dirigido a quienes replicaron la versión. “A los que mal informan... consulten primero. ¡¡¡Gracias!!!”, concluyó.

La respuesta de Sosa llegó pocas horas después de que trascendieran los dichos de Nara, quien había recordado el episodio en televisión y relatado lo incómodo que resultó para ella quedar involucrada en un rumor sentimental que, según sostuvo, era completamente falso.