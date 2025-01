“Laburen”: Patricia Madrid sobre la “ineficiencia” del Estado con las personas en la calle

Pantallazo

Patricia Madrid habló en Así nos va (Radio Carve) de la “frustración que le genera a los ciudadanos cuando el Estado no da ningún tipo de respuesta”. Allí, la conductora hizo un descargo a partir de situación que vivió en su barrio, Cordón, Montevideo.

“Hay una señora mayor edad, que por su aspecto más de 60 años, que deambula por las manzanas del barrio en que vivo. Esta señora va con algunas bolsas y arma una especie de tiendita, está durmiendo en la calle. Se alimenta y se higieniza en la vía pública. Hay por momentos en que empieza a gritar todo tipo de insultos, no a la gente que pasa por ahí sino al aire, se lo grita a los fantasmas que la habitan alrededor”,

La presentadora contó que se comunicó con el Mides y reveló que le mandaron el siguiente mensaje: “La persona desiste de ser atendida por el equipo de calle. Se seguirá insistiendo. #NiunaPersonaporPerdida”.

“Veo a la señora todos los días. Le pedí por favor a la persona que me atendió que atiendan a esta persona. ¿Cómo a esta persona no la llevaron a un centro de salud y no la evalúa un equipo de psiquiatras. ¿Cómo es que puede persona mayor de edad habitar la calle así y que venga un equipo técnico y la respuesta es #NiunaPersonaporPerdida?”, se preguntó con indignación.

Más adelante, Madrid relató que tuvo la misma respuesta cuando fue a visitar a unos familiares de Jacinto Vera, en el que estaban instalados dos campamentos en situación de calle y “en un estado deplorables”.

A partir de estos episodios, la periodista criticó la gestión del equipo del Mides “¿Qué pueden hacer en menos de tres minutos para convencer a una persona que está en situación de calle para que vaya a un refugio? En tres minutos no se convence a nadie. Las personas que están en el programa de calle, dedicada a eso, deberían estar capacitadas para lograr convencer a la persona a que vaya a un refugio, a que busque asistencia. En tres minutos, ¿eso se puede conseguir? En tres minutos eso no se consigue”, agregó.

“Después uno ve que se sale por parte de los políticos diciendo que lo terrible de situación de calle, que tienen que trabajar y votar más leyes... Lo que tienen que hacer es laburar, procurar que la gente que está efectivamente trabajando en el área, labure. ¡Cómo le van a decir a un ciudadano que en menos de cinco minutos pueden convencer a una persona para llevársela y trasladarla!”, sostuvo.

“Entonces, el problema lo tenemos los vecinos que estamos allí y háganse cargo ustedes de las personas que habitan entorno a sus casas, que hacen sus necesidades allí, que arman lío, que generan situaciones de inseguridad. Esto no es el rechazo a los pobres. Acá hay un rechazo a la ineficiencia del Estado, que es un Estado por momentos absolutamente inútil. Para nada sirve para las personas en situación de calle y como se aborda la problemática es reflejo de ello. En menos de cinco minutos atendieron la situación, se subieron a la camioneta y se tomaron el palo”, destacó.

“No salgan más a los medios de comunicacion a mentir de esa forma. La están mintiendo a la ciudadanía . La gente llama, se calienta y se sigue frustrando con la situación. En caso de ejemplo que les puse en Jacinto Vera, a posteriori de llamar al Mides. Llamé a la Intendencia de Montevideo y no fue. Nadie fue a retirar los campamentos que estaban instalados. El mensaje que le dan al ciudadano es: fúmensela ustedes. Nosotros estamos manteniendo acá nuestro silloncito y disputamos con el gobierno nacional”, cerró.