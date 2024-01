“La empatía”: critican a programa por “burlarse” de un joven con trastorno autista

Pantallazo

Giovanni Cartategui, un joven conocido en el ambiente del carnaval por su canal de YouTube en el que sube diferentes actuaciones, estuvo en el programa de chismes y farándula Hacemos lo que podemos.

Tras charlar con los panelistas, el conductor puso al aire una captura de pantalla de una publicación en YouTube en la que aparecen dos comentarios de Cartategui. El mencionado posteo se trata de un resumen de la causa que inició la exmilitante nacionalista Romina Celeste al acusar al exsenador blanco Gustavo Penadés por explotación sexual.

En uno de los comentarios, Cartategui escribió “Romino Celeste”, y en el otro “Lacalle Pou es el peor presidente”.

El joven, que tiene trastorno del espectro autista (TEA), reaccionó ante las bromas al aire sobre sus dichos en la red social. “Es que no me gusta gente, no me gusta. No quiero ir a la cárcel, ¡no quiero ir!”, sostuvo y comenzó a llorar, por lo que salió del aire tras inhabilitar la cámara de Zoom por la que estaba conectado.

A lxs que nos gusta el carnaval, sin dudas conocemos a Giovanni y lamentablemente en un programa televisivo fue víctima de un acto de bullying por sus panelistas.

Repudio TOTAL a @HLQP_TV por esta aberración, burlarse de alguien no esta bueno y menos con TEA.#Inclusión pic.twitter.com/WTaHgEtG5l — J.L Simona (@jlsimona79) January 27, 2024

El episodio no pasó desapercibido por varias personas públicas.

La conductora de Telemundo Iliana da Silva se hizo eco de las publicaciones y expresó: “No todo vale. Abrazote, Giovanni”.

No todo vale. Abrazote, Giovanni

Otro que comentó fue el edil del Frente Amplio en Montevideo José Luis Simona. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el político posteó: “A los que nos gusta el Carnaval, sin dudas conocemos a Giovanni, y lamentablemente en un programa televisivo fue víctima de un acto de bullying por sus panelistas. Repudio total a Hacemos lo que podemos por esta aberración, burlarse de alguien no está bueno, y menos con TEA”.

Por su parte, la psicopedagoga con un posgrado en clínica e intervención Natalia Ponce de León también se expresó a través de X. “Toda persona autista presenta desafíos en la comunicación. No comprenden el mensaje literal, la gestualidad facial, la banda ancha comunicacional: miradas, chistes, etc. ¡Trabajemos en la empatía! Todos peleamos alguna batalla y no siempre es visible”, explicó la experta, que también conduce un programa en Radio Sarandí.

Toda persona autista presenta desafíos en la COMUNICACIÓN. No comprenden el mensaje literal, la gestualidad facial, la banda ancha comunicacional: miradas, chistes, etc.

Trabajemos la EMPTÍA! Todos peleamos alguna batalla y no siempre es visible.

Trabajemos la EMPTÍA! Todos peleamos alguna batalla y no siempre es visible.

Gracias @dasilvailiana x sumar!

El comunicador Fernando Tetes también reaccionó y posteó: “Si eso es lo que pueden hacer, qué poco debe ser lo que no pueden. Pero bueno, en todas las profesiones hay quienes las bastardean a veces por tener tres segundos de fama sin importar cómo. ¡Arriba, Giovanni querido! ¡Nos vemos en Carnaval y el resto de los eventos!”.

Si eso es lo que pueden hacer que poco debe ser lo que no pueden. Pero bueno en todas las profesiones hay quienes las bastardean a veces por tener 3 segundos de fama sin importar como. Arriba Giovnni querido! Nos vemos en Carnaval y el resto de los eventos!

El abogado y periodista Marcelo Fernández, por su parte, expresó su “respaldo incondicional al querido Giovanni”. “Nunca lo vi hacer mal a nadie. No se merece esto”, agregó.

Mi respaldo incondicional al querido Giovanni!!! Nunca lo ví hacer mal a nadie. No se merece esto.

