“Juntos hasta el final del camino”: el mensaje de una de las hijas de Gaspar Valverde

Luana Valverde, una de las hijas del artista Gaspar Valverde, quien falleció este lunes tras sufrir muerte cerebral a causa de dos aneurismas, publicó hoy un conmovedor mensaje.
Luana es hija de Valverde y la exesposa del artista, Karina Vignola, quien también se expresó en redes sociales tras la muerte.
“Gracias por cada momento, cada sonrisa y cada abrazo que me regalaste. Hoy te toca descansar, papá”, publicó la joven en sus redes sociales junto a varias fotos de su familia.
“Te llevo conmigo para siempre, en cada parte de mi corazón. Te amo, pa, donde sea que estés”, sostuvo sobre el final, y sentenció: “Juntos hasta el final del camino”.
A lo largo de su carrera, Valverde trabajó junto a referentes como Cacho de la Cruz, Omar Gutiérrez, Alberto Sonsol, Jorge Piñeyrúa y Álvaro Navia, integrándose a programas de gran llegada popular. Últimamente, formaba parte de un streaming de Fipo TV. En paralelo, tuvo experiencias en el cine y continuó vinculado al teatro.
Luego de un largo noviazgo con Vignola, con quien se casó en 2011, anunció su separación en mayo de 2022. Tienen dos hijas en común: Luana y Alina.
El artista estuvo algunas horas internado en CTI tras ser diagnosticado. Los médicos indicaron que el cuadro era irreversible y lo mantuvieron con vida para cumplir con el protocolo legal, dado que Valverde era donante de órganos.
