“Intercambio con el Rober”: actor que hace de Canessa probó ropa que este usó en los Andes

Roberto Canessa, sobreviviente de la tragedia de los Andes, publicó este domingo una serie de fotos en su cuenta en Instagram. Allí se ve a Matías Recalt, quien lo interpreta en la película La sociedad de la nieve, probando distintas prendas de ropa de Canessa.

“Con Matías Recalt en Venecia. Hicimos intercambio de sacos”, escribió el médico. Además, Recalt se probó ropa que Canessa usó durante los 72 días que estuvo varado en la montaña en 1972.

“Mati probándose la ropa que usé en la cordillera. El buzo que me había traído Lauri [esposa de Canessa] de Bariloche para que me lleve a Chile. El buzo que me tejió Lauri. Los zapatos que usé para caminar que eran de Javier Methol”, mencionó.

Canessa afirma que su suegro, Luis Surraco, “quien también participaba de las búsquedas” cuando estaban perdidos, le sugirió que guardara la ropa.

“Rober decile a la gente que mientras me probaba la ropa no me dejabas respirar!! Jajaj”, comentó Recalt en la publicación.

También compartió la publicación en su historia de Instagram: “Intercambio de ropa con el Rober, su saco me queda un poquito grande nomás”.