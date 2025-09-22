“Homosexualizar niños” y “libertad”: los cruces de Rodolfo Fattoruso en Polémica en el Bar

Pantallazo

El escritor y crítico literario Rodolfo Fattoruso visitó el programa Polémica en el bar este domingo, y fue protagonista de varios cruces con la panelista Sofía Romano y el propio conductor del programa, Eduardo Gianarelli.

Consultado sobre el auge de gobiernos “muy liberales”, entre ellos el del argentino Javier Milei y el estadounidense Donald Trump, Fattoruso se enfocó en el libertario y opinó que sus reformas económicas han sido “virtuosas y extremadamente revolucionarias” porque “muestran un camino” hacia lo que fue la “grandeza” de la región en el siglo XIX.

“Pero hay niños y niñas muriéndose de hambre”, contestó Romano. Fattoruso no negó los dichos de la panelista, pero precisó que esos niños “no empezaron a morirse de hambre hace dos años”. A pesar de eso, la panelista sostuvo que “no se puede reivindicar un modelo económico en el que el presente sigue siendo trágico”.

Otro de los ejes temáticos tratados en el programa fue el de la “agenda woke”, con la cual el escritor se mostró fuertemente en desacuerdo. En particular, destacó que el Estado uruguayo participa en la “homosexualización de los niños” a través de las escuelas, hecho que denunció como “criminal”.

“Cuando se le da patente a este tipo de crímenes, estamos en un problema”, sentenció Fattoruso, y precisó que el Estado participa del “crimen” a través de la educación sexual. En ese sentido, argumentó que desde la educación sexual “se induce a los niños a tener una consciencia sexual mucho antes de su fase de desarrollo y se les da la opción de la homosexualidad como algo recomendable”.

Ante sus dichos, Gianarelli se manifestó en desacuerdo y contó que, “como padre”, ve que sus hijos viven la educación sexual “de manera diferente”.

“Tiene que ver con reconocerse a uno. Han hecho talleres de mirarse al espejo, por ejemplo, que no tienen nada que ver con la homosexualidad, como también reconocer los distintos tipos de familias. No es con respecto a qué orientación van a tomar en el futuro: se está reconociendo que hay distintas formas de ver el mundo y es interesante”, concluyó el conductor.