“Hay cosas que son por interno”: el fuerte cruce de Mauro Más con Rodrigo Vázquez en vivo

Durante la emisión de Quiero fútbol (Sport 890) de este lunes, el conductor del ciclo, Mauro Más, tuvo un fuerte cruce con su compañero, Rodrigo Vázquez, luego de que este último no lograra salir al aire por fallas en la comunicación.

Vázquez, que se encontraba en Los Céspedes mientras se desarrollaba la reunión entre la directiva de Nacional y el entrenador, Pablo Peirano, debido a la derrota clásica, perdió en varias ocasiones la conexión, lo que molestó a Más, que no dudó en exteriorizar su sensación, según pudo observarse en la transmisión.

“A ver si lo podemos recuperar. Yo no puedo creer que Rodrigo no…”, lamentó el conductor, luego de que la conexión telefónica fuera defectuosa. “A ver, Rodrigo, dale. Es importante tener tu palabra”, lanzó.

Por su parte, Vázquez fue tajante en su respuesta. “Yo estoy conectado hace media hora, Mauro. Desde las ocho de la mañana estoy acá”, contraatacó. Tras esto, Más retrucó: “Hay cosas que son por interno. La verdad, no corresponde”. “Sos vos el que lo está exteriorizando, no yo”, sostuvo, en tanto, el movilero.

“Informá lo que tengas que informar”, sentenció Más y le dejó la palabra a su compañero para que hablara sobre la reunión entre los directivos tricolores y el entrenador.

