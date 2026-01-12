Contenido creado por Gonzalo Charquero
“Hace 24 horas que estoy sin luz”: los mensajes de Paola Bianco en medio de largo apagón

La comunicadora expresó varios reclamos luego de ser una de las afectadas por los cortes de energía debido a las tormentas.

12.01.2026 13:05

El fin de semana fue atípico para Paola Bianco, ya que pasó varias horas sin luz en su casa, en medio de las tormentas desatadas en diversas partes del territorio.

La comunicadora narró su experiencia desde la Ciudad de la Costa, con varios mensajes a través de las redes sociales, donde realizó varios descargos contra la empresa UTE, y además intercambió mensajes con distintos internautas sobre la acontecido.

“Quisiera hablar con una persona. ¿Es posible eso?”, le escribió Bianco a la cuenta oficial de UTE cuando eran casi las 19:00 del sábado. En otro mensaje, señaló que por entonces lleva ya 10 horas sin luz, un tema que con el correr de las horas no se solucionaba.

Y, ante la consulta de un usuario, explicó que “se cayó un árbol” y veía a los “en el piso aún”. “El tema es que somos solos dos casas de toda la cuadra”, detalló.

Tras algunos mensajes más dando cuenta de su situación, cuando eran las 9:00 del domingo señaló que aún no tenía luz, y tampoco una respuesta.

Ya sobre las 11:00, Bianco volvió a recurrir a X para su reclamo. “¡Felicítenme! Hace 24 horas que estoy sin luz!!!! (No, no estoy en el Cabo). ¿Alguien en UTE me podrá decir Algo?”, cuestionó.

La comunicadora apuntó en distintos mensajes que su principal preocupación era por personas que requerían de oxígeno por motivos de salud. A su vez, en cuanto a ella, dijo que lo que más le molestaba era la falta de respuestas.

En la tarde del domingo, llegaron aparentes buenas noticias. En la zona, había trabajadores de UTE cumpliendo labores en la zona. “¡Me acerqué y me explicaron! ¡Los trabajadores unos capos!”, dijo.

Tres horas después, contó que la luz le había vuelto a diferentes vecinos, pero no a ella.

Sobre la medianoche del domingo, Bianco informó a través de una historia de Instagram que había vuelto la luz a su casa. Según afirmó, los funcionarios de UTE le explicaron que se había roto su contador “específicamente” por “un tirón de los cables”, y por eso el servicio le regresaba a sus vecinos y a ella no.

“Quiero destacar que yo no estaba solamente preocupada por mí. Nosotros estamos de vacaciones, nos encanta jugar juegos de mesa, y todo bien. Pero yo quería hablar con una persona, y me atendió una chica alucinante. Y después que vinieron lo solucionaron al toque”, señaló en el video.



