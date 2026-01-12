Pantallazo

“Hace 24 horas que estoy sin luz”: los mensajes de Paola Bianco en medio de largo apagón

El fin de semana fue atípico para Paola Bianco, ya que pasó varias horas sin luz en su casa, en medio de las tormentas desatadas en diversas partes del territorio.

La comunicadora narró su experiencia desde la Ciudad de la Costa, con varios mensajes a través de las redes sociales, donde realizó varios descargos contra la empresa UTE, y además intercambió mensajes con distintos internautas sobre la acontecido.

“Quisiera hablar con una persona. ¿Es posible eso?”, le escribió Bianco a la cuenta oficial de UTE cuando eran casi las 19:00 del sábado. En otro mensaje, señaló que por entonces lleva ya 10 horas sin luz, un tema que con el correr de las horas no se solucionaba.

Y, ante la consulta de un usuario, explicó que “se cayó un árbol” y veía a los “en el piso aún”. “El tema es que somos solos dos casas de toda la cuadra”, detalló.

Inviale si,lo sé. Y sé que hay gente q está peor que yo. Pero llevo 10 horas sin luz. Les volvió a los vecinos y a mí no. Y quisiera saber xq. Para eso no hay opción ni en la web ni WhatsApp y x teléfono estuve 40’ en espera

?? — PaoLa Bianco ?? (@paobianco) January 10, 2026

Tras algunos mensajes más dando cuenta de su situación, cuando eran las 9:00 del domingo señaló que aún no tenía luz, y tampoco una respuesta.

Ya sobre las 11:00, Bianco volvió a recurrir a X para su reclamo. “¡Felicítenme! Hace 24 horas que estoy sin luz!!!! (No, no estoy en el Cabo). ¿Alguien en UTE me podrá decir Algo?”, cuestionó.

Felicítenme! Hace 24 hs que estoy sin luz!!!!( no, no estoy en el cabo)

Alguien en @utecomunicacion me podrá decir Algo?

Gracias!!!!! ( aclaro que ya probé x todos los medios y entiendo q estén desbordados pero al menos díganme algo!) — PaoLa Bianco ?? (@paobianco) January 11, 2026

La comunicadora apuntó en distintos mensajes que su principal preocupación era por personas que requerían de oxígeno por motivos de salud. A su vez, en cuanto a ella, dijo que lo que más le molestaba era la falta de respuestas.

Hay gente enferma. Eso es peor. Acá el tema q más me duele es la NO comunicación https://t.co/972xafHyAg — PaoLa Bianco ?? (@paobianco) January 11, 2026

En la tarde del domingo, llegaron aparentes buenas noticias. En la zona, había trabajadores de UTE cumpliendo labores en la zona. “¡Me acerqué y me explicaron! ¡Los trabajadores unos capos!”, dijo.

Albricias!!!! Están trabajando aquí nomás! Me acerqué y me explicaron! Los trabajadores unos capos! @utecomunicacion

Ojalá se solucione para todos en breve ( acá mucha gente que la está pasando mal en serio) — PaoLa Bianco ?? (@paobianco) January 11, 2026

Tres horas después, contó que la luz le había vuelto a diferentes vecinos, pero no a ella.

Avales vino a todos los vecinos pero a mí no. Pero… ME ATENDIERON!!! Y reeee buena onda posta! Así que acá estaré esperando x la brigada ???????? https://t.co/bF1DJpaSX2 — PaoLa Bianco ?? (@paobianco) January 11, 2026

Sobre la medianoche del domingo, Bianco informó a través de una historia de Instagram que había vuelto la luz a su casa. Según afirmó, los funcionarios de UTE le explicaron que se había roto su contador “específicamente” por “un tirón de los cables”, y por eso el servicio le regresaba a sus vecinos y a ella no.

“Quiero destacar que yo no estaba solamente preocupada por mí. Nosotros estamos de vacaciones, nos encanta jugar juegos de mesa, y todo bien. Pero yo quería hablar con una persona, y me atendió una chica alucinante. Y después que vinieron lo solucionaron al toque”, señaló en el video.