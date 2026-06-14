“Fui una piba pidiendo ayuda”: Juana Tinelli rompió el silencio tras denuncia a su exnovio

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A pocos días de que trascendiera la denuncia por presunta violencia de género que se presentó contra su expareja, Bautista Cuiña, Juanita Tinelli publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó las críticas recibidas y reflexionó sobre la exposición pública que enfrenta desde que el caso tomó estado público.

La influencer compartió el descargo a través de sus historias de Instagram, donde evitó referirse de forma directa a los detalles del episodio denunciado y, en cambio, puso el foco en las opiniones y comentarios que surgieron a raíz de la repercusión mediática.

“Desde lo más humano, y realmente sin entender cuando escuchás ‘queremos saber la verdad’, pero no quieren saber una mierda. Quieren opinar. Todos saben todo, todos me conocen”, escribió al comienzo del mensaje.

Tinelli sostuvo que muchas personas toman aspectos vulnerables de la vida ajena para emitir juicios. “Quieren agarrar algo tuyo, lo más vulnerable, lo más torpe, lo más humano, y convertirlo en mierda, como si eso fuera completamente válido. Y lo peor es que vale”, expresó.

En otro tramo de la publicación cuestionó los comentarios que recibió sobre su salud mental y su aspecto físico. “Vale que todo un país te diagnostique desde un video de quince segundos. Vale decir que estás loca, que sos psiquiátrica, anoréxica, que sos mala, que sos víctima, que sos victimaria, que estás mal de la cabeza, que sos esto, que sos lo otro”, escribió.

Además, criticó lo que considera una tendencia a exagerar o especular sobre situaciones personales. “Vale inventar, exagerar, reírse. Vale opinar de tu cabeza, de tu dolor, de tu forma de reaccionar”, agregó.

Hacia el final del texto, la hija de Marcelo Tinelli hizo una autocrítica sobre distintas situaciones de su vida. “Yo también me equivoqué. La cagué mil veces. Dije cosas mal. Reaccioné desde lugares horribles. Pedí perdón. Me arrepentí. Lloré. Me dio vergüenza. Me quise esconder. Me odié un poco también”, señaló.

Finalmente, cerró el mensaje con una frase que resumió el sentido de su descargo: “Pero también fui una piba pidiendo ayuda”.

La publicación llegó días después de que se conociera la denuncia presentada por la joven contra Cuiña por un presunto episodio ocurrido en un local de Costanera Norte, en Buenos Aires. Según trascendió, Tinelli declaró ante la Policía que durante una discusión su exnovio le habría propinado un golpe en el rostro.

El joven negó las acusaciones y difundió imágenes de lesiones en su cuerpo para respaldar su versión de los hechos. En las fotografías viralizadas se puede observar con claridad un importante rasguño en la zona del cuello, muy cerca de la nuez de Adán, además de otras marcas y escoriaciones localizadas en la frente, elementos con los que el acusado pretende demostrar que él también habría sido víctima de agresiones físicas durante la madrugada del viernes.

La causa continúa bajo investigación de la Justicia argentina.