“Fui muy, muy feliz acá”: la emotiva despedida de Magdalena Prado de Radio Sarandí

Pantallazo

La periodista Magdalena Prado se despidió del programa Las cosas en su sitio, de Radio Sarandí, el pasado viernes 28 de marzo.

Prado inició en esa radio a sus 19 años y dejó su puesto tras 11 años de trabajo. “Esta casa me dio la oportunidad para construirme personal y profesionalmente”, dijo al aire en su último programa.

Así, entre lágrimas, la conductora se detuvo a saludar al “mejor equipo de trabajo” y fue despidiendo a sus compañeros uno por uno, hasta llegar al último integrante: los oyentes. “Gracias por elegirnos y gracias porque siempre me desafiaron a ser mejor durante estos 11 años de trabajo. Me acompañaron a crecer y me dejaron entrar en sus casas, gracias por la generosa intimidad que nos regala este medio maravilloso que es la radio”, expresó.

“Para todos, gracias. Fui muy, muy feliz acá en la radio”, concluyó, emocionada.

La periodista fue recibida con los aplausos de sus compañeros de equipo y aprovechó el momento para alivianar tensiones: “¡Qué vergüenza llorar! Por suerte la gente me conoce y sabe que soy una llorona”, bromeó.

Nuevos caminos

Prado dejó Las cosas en su sitio para formar parte del nuevo equipo de Arriba gente, de Canal 10.

Este mismo viernes Lorena Bomio, conductora del matutino, se despidió tanto de ese programa como de Subrayado, para pasar al equipo de Canal 5 noticias.

“Me voy con el corazón repleto. Aquí he crecido, aprendido mucho y he sido acompañada por colegas y amigos inmensos. Sin su generosidad nada de este recorrido hubiera sido posible”, escribió Bomio en una publicación en su cuenta de Instagram.