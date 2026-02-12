“Fue un balde de agua fría”: Mariana Romano sobre su desvinculación de Pasión de Carnaval

Pantallazo

La ausencia de Mariana Romano en la edición 2026 de Pasión de Carnaval sorprendió a seguidores. La comunicadora, una de las figuras más emblemáticas del programa, utilizó sus redes sociales para referirse a la situación y despedirse públicamente.

“Después de 18 años de pertenecer al equipo de Pasión de Carnaval, en 2026 no seré parte del mismo. Este programa que tanto disfruté, haciendo un trabajo que me apasiona y que me ha dejado, entre otras cosas, la familia que hoy formé y agradezco infinitamente, Decisiones ajenas a mí hacen que este año tenga que disfrutar la fiesta de otra forma.”, escribió Romano.

La periodista agradeció también al público y a sus colegas: “Quiero agradecer a todos los carnavaleros por el respeto y cariño para con mi trabajo, al público por estar siempre del otro lado apoyando, y a mis compañeros, delante y detrás de cámaras. Todos fueron muy valiosos en estos 18 años”.

Romano cerró su mensaje con un emotivo homenaje a la fiesta: “Gracias, carnaval, sos la fiesta más linda del mundo y mi amor por vos no va a morir nunca”.

En diálogo con el ciclo Ciudad Viva con Tania Tabarez, la periodista explicó cómo recibió la noticia: “Fue un balde de agua fría. Pensaba que iba a transitar un Carnaval más, estuve en el desfile, y me llamaron a una reunión. Creí que hablaríamos de la transmisión, y me dijeron que estaba despedida, que no iban a contar conmigo”.

Sobre el impacto de la noticia, Romano confesó: “Quedé en shock. Me encontré con una realidad que realmente no esperaba y que me destrozó”.

#CiudadViva | Luego de 18 años, @MaruRomano16 fue desvinculada recientemente de "Pasión de Carnaval"



"Fue un balde de agua fría. Me llamaron a una reunión, en la que pensé que se iban a hablar temas de transmisión, y me dijeron que no iban a contar conmigo", dijo — Ciudad Viva (@tvciudadviva) February 10, 2026