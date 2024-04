“Feliz aniversario a mi queridísimo”: Fede Álvarez mostró detrás de escenas de “Evil Dead”

Pantallazo

El director uruguayo Federico Fede Álvarez compartió varias imágenes del detrás de escenas de su película Evil Dead, con motivo del aniversario número 11 del filme de terror.

“¡Feliz aniversario a mi queridísimo Evil Dead! ¿Quieren ver algunas fotos detrás de escenas nunca antes compartidas?”, escribió el realizador audiovisual en X (antes Twitter) en la noche de este viernes 5.

Así, fue compartiendo varias imágenes a través de distintos tuits y celebrando el cumpleaños de su película en cada uno de ellos.

Actualmente, Álvarez está dirigiendo una nueva entrega para la saga de películas de Alien, que se estrenará el próximo 16 de agosto en cines.

Happy 11th anniversary to my dearest EvilDead! You guys want to see some never released behind the scenes pics? — Fede Alvarez (@fedalvar) April 5, 2024

That’s how we shot that first drop of blood falling on @jcolburnlevy hand. pic.twitter.com/AZXqeguE5t — Fede Alvarez (@fedalvar) April 5, 2024

The great DP Aaron Morton ready to get bloody with @jcolburnlevy Aaron also shot #TheFirstOmen coming out this weekend ??(a few more of Aaron working his ass off) pic.twitter.com/HCMNa1hMIz — Fede Alvarez (@fedalvar) April 6, 2024

