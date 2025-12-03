“Está acomodada y sigue teloneando”: la dura opinión de Seba Oreiro sobre Meri Deal

Pantallazo

Meri Deal se prepara para telonear a Shakira, quien se presentará en el Estadio Centenario este 3 y 4 de diciembre. Uno de los comentarios más contundentes por esta decisión llegó de Seba Oreiro, en el programa Sacate la careta.

El periodista de espectáculos fue muy claro sobre la costumbre de Meri Deal de realizar la previa de artistas internacionales que llegan a Uruguay, como Luis Miguel, Maroon 5 y Tini.

“Porque sea uruguaya no me tiene que gustar. Luana es uruguaya y la apoyo en lo que hace. Bauti Mascia y Meri Deal, no me gusta lo que hacen. Me molesta muchísimo que en Uruguay la gente que está acomodada es a la que le va bien. Estos chicos telonearon a todos los artistas internacionales que vinieron”, sostuvo Oreiro.

Consultado sobre la relevancia de ser telonero, Oreiro agregó: “¿Que vos seas telonera en qué te suma? No pasa nada porque telonees a un artista importante. Para mí canta como el culo. No es Whitney Houston”.

Al escuchar esto, Lucho Román defendió a la cantante uruguaya. “Si ella está ahí es porque se lo merece. Hizo muchos shows”. Luego, el conductor le puso picante: “La reina del telón”.

Sin embargo, Oreiro también destacó la necesidad de abrir oportunidades para otros artistas: “Tienen que darles oportunidades a otros artistas. Si sos productor, tenés que poner a otros artistas. Que no se noten los hilos. [...] Está acomodada. Meri, por estar con Shakira, no se va a convertir en la artista número uno de Uruguay. Va a seguir teloneando”.