“Es genial”: Robert De Niro se convirtió en padre por séptima vez a los 80 años

Robert De Niro se convirtió en padre por séptima vez. La estrella de Hollywood y Tiffany Chen anunciaron la llegada de su hija Gia para la revista AARP The Magazine, en una entrevista en la que el actor habló de su paternidad a los 80 años.

“Con un bebé es diferente que con mi hijo de 11 años, que con mis hijos adultos o con mis nietos. Todo es diferente. Bueno, no les hablo a mis hijos adultos como le hablo a mi bebé o como le hablo a mi hija de 11 años, aunque ella es bastante inteligente”, explicó.

“Soy un padre de 80 años y es genial. Todo lo que me consume o me preocupa, esto o aquello, simplemente desaparece cuando la miro”, fueron las palabras de Robert De Niro sobre el nacimiento de su hija.

El artista conoció a Tiffany Chen cuando protagonizó la película Pasante de moda, junto con Anne Hathaway. Chen es instructora de artes marciales y fue contratada para enseñarle al actor algunos movimientos para ese filme.

Robert De Niro es un actor norteamericano; fue ganador de dos Premios Óscar por sus actuaciones en la segunda parte de El padrino, como un joven Vito Corleone, y por la película Raging Bull, en la que interpretó a Jake LaMotta.

