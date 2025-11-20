“Es bastante doloroso”: el programa deportivo que finalizó repentinamente tras 19 años

Pantallazo

Este jueves, próximo a la medianoche, uno de los programas deportivos con mayor trayectoria dentro de la radio puso punto final de forma repentina.

Se trata de Último cuarto, ciclo que se estrenó en el año 2006 en Sport 890, y que tuvo cortos pasajes por M24 (2021-2022), Carve Deportiva (2023) y VTV (2012-2015). Además, en 2024 retornó a Sport 890, donde estuvo al aire hasta este miércoles.

Bajo la conducción y producción general de Gustavo Seijas, el programa fue conformado por periodistas como Santiago Rodríguez, Martín Frydman, Juan Pablo Taibo, José Luis Calvete, Diego Dasque, Nicolás Khoury, Marcel Rigali y Emiliano Villegas, en donde debatían sobre las principales noticias del básquetbol sobre la medianoche, luego de que terminaran los partidos en las canchas.

“Hemos tenido este programa durante 19 años”, comenzó relatando Frydman, a cargo de la conducción. “Hoy es el último programa de Último cuarto, realmente es bastante doloroso”, agregó. “Es un programa que quiero mucho, en el que me sentí muy contento y muy a gusto”, sostuvo.

“Me gusta mucho lo que hacemos, hablar de básquetbol. Siempre intentamos desde nuestro lugar poner la mejor onda, divertirnos entre nosotros”, señaló Frydman.

“Hoy le tenemos que poner un punto final a este programa”, agregó. “Último cuarto se ha consolidado en la deportiva del Uruguay; es ‘el básquetbol después del básquetbol’”, tal y como lo marca su lema. “La gente sabía que después del básquetbol iba a prender e iba a estar Último cuarto”, agregó, y afirmó sentirse “con la camiseta puesta”.

“Esperemos que los hayamos alegrado en las noches que estuvimos, que se hayan divertido con nosotros y que hayamos podido dar de alguna manera lo que ustedes querían”, sentenció.

Luego del anuncio, durante el programa, leyeron los mensajes de distintos oyentes apenados con la noticia. Además, aclararon que el programa no migrará a otra radio, sino que Último cuarto, como marca, cerró su ciclo tras 19 años.

