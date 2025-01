“En tu cara, verano”: Federico Buysan se despidió del yeso con un chapuzón en la piscina

Pantallazo

Recién empezado el 2025, Federico Buysan sorprendió a los usuarios de Instagram con una inesperada noticia. El periodista deportivo contó que tuvo un accidente jugando al fútbol y se fracturó el peroné.

En una nota para Algo contigo, el conductor contó cómo fue el momento en que se lesionó. “En la última pelota, se me trancó el pie con el pasto. Entonces como que doblé el tobillo, se me apoyaron de atrás sin querer tratando de pasar a buscar la pelota, y ahí caí con el cuerpo arriba. Y sentí como un latigazo y un dolor fuera de lo normal. Ahí me saqué el zapato, me traté de parar para tratar de apoyar, y ya no pude hacerlo”, dijo.

El presentador celebró su recuperación en las redes con un chapuzón en la piscina. “In your face, verano” (en tu cara, verano), fueron las palabras del comunicador en su primera publicación en las historias de Instagram.

En otro posteo, Federico Buysan les mostró a sus seguidores cómo quedó su pierna luego de la lesión y compartió una foto en la reposera. “Adiós, yeso”, escribió el periodista deportivo en sus redes.