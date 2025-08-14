“En memoria”: estrenó la serie “En el Barro” con un homenaje póstumo a Locomotora Oliveras

Pantallazo

Montevideo Portal

Este jueves 14 de agosto se estrenó en la plataforma Netflix la serie argentina En el Barro, que es un spin-off de la afamada El Marginal, ambas dirigidas por Sebastián Ortega.

Entre el reparto de esta nueva tira, que incluye a actrices de renombre como Rita Cortese, Ana Garibaldi, Lorena Vega y Valentina Zenere, hay una participación que no pasó desapercibida por el público que ya comenzó a ver la serie. Se trata de Alejandra Locomotora Oliveras, quien falleció el pasado 20 de julio a sus 47 años luego de sufrir un accidente cerebrovascular que la tuvo internada por semanas en un hospital de la ciudad de Santa Fe.

La multipremiada boxeadora interpretó el papel de Rocky, una mujer que fue enviada a la prisión llamada La Quebrada, en donde se ambienta la serie, luego de asesinar a su marido en defensa propia tras sufrir violencia de género.

Se trata de un personaje que, según había contado la propia Oliveras en entrevistas previas, tenía en parte una impronta personal, ya que ella misma fue víctima de maltrato por parte de su expareja.

“Maté a un hombre, a mi marido, pero como un acto de justicia”, había adelantado entrevistada por el medio argentino Página 12.

Hoy este personaje, que interactúa, entre otros, con el interpretado por la cantante María Becerra, cobró otra dimensión y quedó como un homenaje póstumo a Oliveras.

De hecho, En el Barro comienza con una placa con un fondo negro y letras amarillas en el que se lee: “En memoria de Alejandra Locomotora Oliveras”.

Montevideo Portal