“En esta y en diez mil vidas”: el tierno mensaje de Mina Bonino a Federico Valverde

La modelo y periodista Mina Bonino compartió un mensaje de apoyo contra Federico Valverde, que atraviesa horas algo difíciles en el Real Madrid, con declaraciones que se volvieron virales de parte del deportista.

Luego de que se viralizara un video de su calentamiento durante el partido ante el Kairat Almaty de Kazajistán, donde la prensa española especuló sobre un posible castigo de Alonso y críticas de los hinchas merengues, el uruguayo emitió un comunicado este miércoles: “He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar”.

“He dado todo y más por este club; he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso. Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre, le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos”, expresó.

Y cerró: “Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera. Lo juro, por mi orgullo, que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea”.

Tras ese mensaje, la pareja del capitán uruguayo publicó un tierno mensaje en sus historias de Instagram: “Te amo, en esta y en diez mil vidas voy a estar al lado tuyo”, comentó la periodista. “Vamo arriba, amor”, sentenció.