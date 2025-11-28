Pantallazo

'Emily in Paris' y 'Stranger Things' lideran los estrenos de series en diciembre

Diciembre llega cargado de estrenos de series y despedidas esperadas. La quinta y última temporada de Stranger Things, que debutará con tres capítulos el 25 de diciembre y finalizará el 31, lidera una cartelera que también incluye el regreso de Emily in Paris (18 de diciembre), ahora con la protagonista en Italia.

Ambas series, íconos culturales de Netflix, comparten agenda con otras propuestas que combinan ciencia ficción, western, drama posapocalíptico, comedia navideña y thrillers de corte internacional.

Principales estrenos de diciembre:

Stranger Things (Netflix – 25 y 31 de diciembre)

La serie de los hermanos Duffer llega a su final. Hawkins, otoño de 1987: nuevas grietas interdimensionales, el pueblo sitiado y la pandilla en busca de Vecna. Éxito asegurado.

Emily in Paris (Netflix – 18 de diciembre)

Emily ahora en Italia, entre retos profesionales, romances con Marcello (Eugenio Franceschini) y el regreso de personajes clave.

The Abandons (Netflix – 4 de diciembre)

Western de alto voltaje protagonizado por Lena Headey y Gillian Anderson. Dos matriarcas enfrentadas en el caos del Lejano Oeste de 1854.

Fallout (Amazon Prime – 17 de diciembre)

Segunda temporada del mundo posnuclear, con producción de Christopher Nolan. Mojave y New Vegas como nuevos escenarios.

Man vs Baby (Netflix – 11 de diciembre)

Rowan Atkinson en clave navideña. Un ático de lujo, un bebé inesperado y mucho humor británico en una comedia ligera.

Percy Jackson and the Olympians (Disney+ – 10 de diciembre)

Adaptación del segundo libro de Rick Riordan. Percy navega hacia el Mar de los Monstruos con Grover y Annabeth para frenar a Cronos.

Reykjavik Fusion (AMC+ – 10 de diciembre)

Alta cocina y narcotráfico en esta serie islandesa que mezcla gastronomía con crimen. Un chef exconvicto al borde de la ley.

???? Accidente (Netflix – 10 de diciembre)

La serie mexicana vuelve con nuevos secretos tras la tragedia inicial. Suspense familiar entre redención y venganza.

???? Jabaekui Daega (El precio de una confesión, Netflix – 5 de diciembre)

Thriller coreano con dos figuras del K-drama. Un asesinato, una mujer acusada y un pacto oscuro para rehacer sus vidas.

En base a EFE