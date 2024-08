“El pronóstico”: banda uruguaya le dedicó cumbia a Nubel Cisneros, quien tiró unos pasos

Pantallazo

La versión previa a la edición central de Subrayado, que es conducida por María Noel Marrone, Danilo Tegaldo y Aureliano Nano Folle, tuvo un divertido y particular momento este viernes cuando presentaron al aire una cumbia dedicada al meteorólogo Nubel Cisneros.

En Subrayado Tarde, Cisneros comentó que los integrantes del grupo musical se acercaron para pedirle promocionar su tema musical “El pronóstico”.

“Hoy como es viernes nos vamos a explayar un poquito. Hay clima de viernes”, dijo Cisneros antes de que pongan la pista de la canción y tirara algunos pasos de baile.

Aunque el tema original no menciona al meteorólogo, la versión modificada puesta al aire si juega con la letra de la canción y lo menciona: “Ya me vi el pronóstico de hoy/y si lo dice Nubel sé que no falla/cuando salga el sol/o cuando la lluvia te deje en casa…”.

La banda uruguaya Lira le dedicó la cumbia "El Pronóstico" a Nubel Cisneros y el meteorólogo la escuchó en Subrayado Tarde. pic.twitter.com/yb3YFcMDqI — Subrayado (@Subrayado) August 30, 2024