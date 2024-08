Pantallazo

“El pingüino” de DC, “En fin” y “A very Royal Scandal”, series destacadas de setiembre

Colin Farrell se vuelve a transmutar en 'The Penguin' de DC Comics en una serie que avanza la segunda parte de The Batman, y Ruth Wilson y Michael Sean hacen lo propio con Emily Maitlis y el príncipe Andrés en 'A Very Royal Scandal', sobre la famosa entrevista de 2019 sobre su relación con Jeffrey Epstein.

'The Penguin': la serie que adelanta las bases para Batman II (Max)

Max recupera al personaje de DC cómics'El Pingüino' en una serie de ocho episodios en la que Colin Farrell interpreta de nuevo a Oz Cobb, ('El Pingüino'), para continuar la saga criminal de 'The Batman' que el cineasta Matt Reeves comenzó en el cine.

Después de la muerte de Carmin Falcone, ha quedado un vacío de poder que atrae a decenas de criminales, entre ellos, su lillas. Uno de los principales aspirantes es precisamente su mano derecha, Oz, pero para lograr construir su propio legado, tendrá que arrastrarse y luchar en los bajos fondos criminales de Gotham.

Ruth Wilson y Michael Sean protagonizan 'A very Royal Scandal' (Max)

Serie basada en la entrevista real de 2019 entre la periodista del News Night Emily Maitlis y el príncipe Andrés de Inglaterra a raíz de las acusaciones a las que se enfrentó sobre su relación con Jeffrey Epstein y Virginia Giuffre.

Protagonizada por Michael Sheen y Ruth Wilson, la serie sigue la acción de ambos en los prolegómenos de la entrevista, el revolucionario acontecimiento en sí y las preguntas que dejó tras de sí y que cambiarían sus vidas para siempre.

No llega el apocalipsis y Tomás, sin familia: 'En fin' (Prime Video)

Los españoles David Sáinz y Enrique Lojo han creado para Prime Video 'En fin', una comedia contada en seis capítulos que siguen a Tomás (José Manuel Poga), que el día que debería haberse producido el apocalipsis se despierta con resaca en mitad de una orgía en una tienda de muebles.

Hace meses, ante la noticia del fin del mundo, abandonó a Julia (Malena Alterio), su mujer, y a Noa (Irene Pérez), su hija, sin mirar atrás. Pero el planeta errante que iba a chocar contra la Tierra pasa de largo y el mundo sigue girando: Tomás comprende la magnitud de su error.

Puñaladas traperas y videos virales en 'La maison' (Apple TV+)

Serie francesa de 10 episodios ambientada en un icónico taller de alta costura en París, que plantea una mirada diferente, contada entre bastidores del mundo cambiante de la moda y el lujo franceses a través de la rivalidad entre dos familias ilustres, disfuncionales y poderosas, que compiten por dominar el despiadado mundo de la alta costura.

El conflicto empieza cuando una de las icónicas casas de moda ha de reinventarse, cuando un vídeo de su diseñador estrella Vincent LeDu (Lambert Wilson) se hace viral, dejando el futuro de la legendaria firma pendiendo de un hilo.

'Agatha, All Long', una serie sólo para la bruja de Marvel (Disney+)

La bruja de Marvel Agatha Harkness (Kathryn Hahn) descubre que ha perdido sus poderes cuando un misterioso adolescente gótico la libera de un conjuro engañoso.

En los próximos nueve capítulos, Harkness acompañará al chico a la legendaria Senda de las Brujas, un mágico camino plagado de pruebas que recompensa a las brujas que sobreviven dándoles aquello que ansían.

'The Perfect Couple': Misterio y lujo, con Nicole Kidman (Netflix)

Susane Bier ('Undoing') es la encargada de adaptar a miniserie la novela de Elin Hilderbrandcon 'The Perfect Couple', que recrea la historia de la joven Amelia Sacks (Eve Hewson, que está a punto de entrar, por vía matrimonial, en una de las familias más ricas de Nantucket, hasta que aparece un cadáver y todos son sospechosos.

Bier repite con Nicole Kidman en el reparto (es también protagonista de 'Undoing'), y cuenta además con Liev Schreiber y Dakota Fanning.

'Midnight Family', la serie sobre Marigaby Tamayo (Apple TV+)

Drama médico mexicano inspirado en el galardonado documental de mismo título, que sigue a Marigaby Tamayo (Renata Vaca), una estudiante de medicina durante el día, que pasa sus noches salvando vidas en una inmensa Ciudad de México a bordo de la ambulancia privada de su familia.

Junto con su padre Ramón (Joaquín Cosío) y sus hermanos, Marigaby sirve a una población de millones de personas afrontando emergencias médicas extremas para ganarse la vida.

'Ayla and The Mirror': Pobre niña rica con poderes extrasensoriales (Disney+)

Ayla, una niña rica y malcriada, sufre un shock tras perder a su padre y se queda sin recuerdos. Sin nadie que la reclame, llega al centro de acogida El Bosque, donde conoce a Inés y a The Mirror, un grupo de baile.

También descubrirá una sorprendente habilidad: puede escuchar los sentimientos de otros a través de ensoñaciones musicales. Su tía Esmeralda la vigilará de cerca para asegurarse que la niña no es una amenaza para su recién heredada fortuna.

Un manga para los 'muy cafeteros' del anime: 'Uzumaki' (Max)

Para amantes del manga y el anime llega a Max la miniserie de cuatro capítulos de emisión semanal 'Uzumaki', basada en el manga de terror del maestro Junji Ito.

Dirigida por Hiroshi Nagahama y con guion de Aki Itami, la trama de la serie ocurre en una ciudad ficticia llamada Kurôzu-cho, un lugar se ve sumido en una maldición sobrenatural de origen desconocido que no tarda en empezar a quitar la vida de sus habitantes, donde empiezan a surgir espirales por todas partes.

EFE