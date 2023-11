Pantallazo

“El oficialismo no propone nada”: Andrés Calamaro anunció en Instagram que votará a Milei

El cantante argentino Andrés Calamaro anunció en redes sociales que votará por el candidato Javier Milei, de la Libertad Avanza, en el balotaje. "El cambio por el cambio en sí mismo es una opción que tiene sentido en nuestro país. Como la realidad dista de ser perfecta (es más bien todo lo contrario) es entonces cuando un cambio tiene sentido y resulta en una opción deseada", expresó en su comunicado.

Calamaro destacó las transformaciones que propone Milei, como “desmantelar el Banco Central y un sistema mixto de financiación de asuntos de orden público, como la salud y la educación”. Sin embargo, el artista consideró que “el oficialismo no propone nada”. “Es la continuidad con la ilusión de un cambio que no sabemos en qué consiste”, añadió.

"Claro que me conviene no decir nada. Puedo ser cínico y mentiroso. Es imposible que vuelva una dictadura por varios motivos. Ganarme el aplauso de Instagram progresista me da vergüenza de tan fácil que es, demasiado sencillo y burro", concluyó.

