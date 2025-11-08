Pantallazo

“El miércoles te vi y estuvimos a solas”: la sentida despedida de Rada a Cacho de la Cruz

Miles de uruguayos lamentaron este viernes el fallecimiento de Cacho de la Cruz, uno de los comediantes y actores más prolíficos de la historia de la televisión. Uno de ellos fue Ruben Rada, que compartió una relación profesional y personal con él durante muchas décadas.

En redes sociales, el músico despidió al humorista y lo recordó como quien “lo descubrió”. “Se fue mi amigo, mi maestro y, muchas veces, mi padre. Empezamos juntos esta carrera, primero como músicos y después como comediantes”, escribió en su cuenta de Instagram.

En ese posteo, Rada contó que visitó a Cacho el pasado miércoles, dos días antes de su fallecimiento, y que en ese encuentro a solas hablaron de “todo” lo que hicieron juntos, “a donde llegaron” y las “hermosas familias” que crearon ambos.

“Sé que te fuiste en paz, escuchando jazz y al lado de los tuyos. Te voy a extrañar mucho, Cachito”, finalizó.

En la noche de este viernes, habló con Telemundo (Canal 12) y contó que estuvo “toda la tarde llorando”, pero que iba a tratar de hablar de él “con toda la alegría del mundo”. “Con él hicimos cosas maravillosas, nos hemos divertido mucho”, comentó.

“Yo estaba cantando en un tablado en Irlanda y avenida Italia, en un club de bochas, y yo cantaba arriba de una mesa antes de que llegaran las murgas. Cacho recién había venido de Argentina, andaba con un auto que era una porquería y venía con ganas de comerse el Uruguay. Ahí lo conocí”, recordó.

Rada dijo que, luego de esa instancia, Cacho le “salvó la vida” llevándolo al grupo Hot Blowers, junto a Federico García Vigil, Bachicha Lenzina, Hugo Fattoruso y Osvaldo Fattoruso. “Fuimos a Chile y mi madre lo nombró como tutor mío, y como era mi tutor me mandaba a hacer mandados y a colgar las medias”, recordó.

Luego, recordó su trabajo juntos en Canal 12. “Fuimos un día al 12, estuvimos un día entero esperando que nos atendieran y no nos dieron pelota. Volvimos al otro día, insistimos, nos dieron la chance de hacer una parodia, hicimos unas locuras con Cacho y quedamos. La única ventaja era que Cacho cobraba todos los meses y yo trabajé siete años sin cobrar un mango, pero aprendí muchísimo y me reí mucho”, rememoró.

“A Cacho le debo todo y lo despido con la alegría de haber tenido el mejor profesor que pude haber tenido en mi vida. Una persona maravillosa, de un corazón increíble, y para mí fue el mejor actor, porque hacía reír sin hacer groserías. ‘El show del mediodía’ fue lo mejor que hubo en Uruguay, con Cacho y [Alejandro] Trotta”, finalizó.

