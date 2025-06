‘El juego del calamar’ ha terminado y Hwang Dong-hyuk no podría estar más feliz

Pantallazo

, la colorida serie surcoreana sobre un concurso mortal, se convirtió en una sensación internacional casi en el instante en que se estrenó en Netflix en 2021. Hwang Dong-hyuk, quien escribió y dirigió la serie, apenas podía creerlo.

“Me pellizqué, literalmente”, dijo, agarrándose la piel de la mejilla. “Fue muy irreal para mí”.

A principios de este mes, Hwang hablaba —a veces en inglés, a veces a través de un intérprete— en la sala de desayunos de un lujoso hotel del centro de Manhattan. Pero la serie fue concebida en lugares mucho menos glamurosos.

En 2009, tras obtener una maestría en cine en la Universidad del Sur de California, regresó a Corea del Sur, sin dinero ni motivación. Mientras pasaba los días metido en cafés, leyendo cómics espeluznantes y endeudándose cada vez más, empezó a imaginar una historia sobre una competencia que estuviera basada en populares juegos infantiles, en la que los jugadores resolverían todos sus problemas de dinero… o morirían. Nadie quiso financiar ese proyecto hasta casi una década después, cuando Netflix lo contactó.

En su primera temporada, El juego del calamar se convirtió en la serie más popular en la historia de la plataforma, generando artículos de opinión,

, memes y muñecos cabezones. Podías comprar un conjunto deportivo de

con el número 456, el que lleva el protagonista de la serie, Gi-hun (Lee Jung-jae). Podías participar en recreaciones menos letales de los juegos, con cafetería y tienda de regalos. Una sátira del capitalismo se había convertido en un triunfo del capitalismo.

“Sigue siendo irreal”, admitió Hwang.

Al principio se negaba a continuar con la serie. El rodaje de la primera temporada fue abrumador, hasta el punto de que retrasó algo de atención médica básica que necesitaba y tuvo que extraerse varios dientes cuando terminó la producción. Pero, animado por Netflix, Hwang accedió a hacer dos temporadas más que se rodaron en un solo bloque. La segunda temporada se estrenó el 26 de diciembre y de inmediato se convirtió en el estreno más visto de Netflix, aunque la respuesta de la crítica fue más tibia. Netflix estrenará los seis episodios de la tercera y última temporada el 27 de junio.

Semanas antes del estreno, Hwang, quien lucía una camisa de vestir rosa y azul, no quiso revelar el final, pero dio a entender que transmitía su esperanza en la humanidad. Si has visto la serie, en la que las bajas son incalculables, esto parece poco probable. Pero Hwang parecía hablar en serio.

Mientras tomaba un café americano, Hwang habló de arte, comercio y de por qué está feliz de que El juego del calamar haya terminado. Estos son algunos extractos editados de la conversación.

¿Alguna vez llegaste a pensar que serías mundialmente famoso?

Soñaba con ser famoso. Vine a la Universidad del Sur de California porque quería ser cineasta en Hollywood, pero tuve que regresar a Corea para hacer mi primera película. Renuncié a mi sueño de Hollywood. Estuve lejos demasiado tiempo. Entonces, de pronto, sucedió: El juego del calamar me trajo de vuelta a Hollywood. Cuando dejé de soñar, el sueño se hizo realidad.

¿Por qué crees que la serie se hizo tan popular?

Con El juego del calamar conectamos con algo del espíritu de la época. La sensación de urgencia, la sensación de crisis que pesa en la vida cotidiana de la gente permite que cualquiera se identifique fácilmente con Gi-hun. El hecho de que haya abordado los temas de la competencia sin límites de la sociedad a través de juegos infantiles, ese contraste, atrajo a mucha gente. Todos hemos jugado a esos juegos. Apela a la nostalgia.

Después de la primera temporada, no querías hacer más episodios. ¿Por qué?

Escribí, dirigí y produje toda esa temporada. Fue una tortura. O sea, perdí ocho dientes. Así que, mientras la rodaba, me decía a mí mismo y a mi productor: “Se acabó. Jamás volveré a hacer una serie de televisión. No así”.

¿Por qué trabajar así? Hay salas de guionistas. Hay otros directores en el mundo.

La situación de Corea es totalmente diferente. En Corea no hay salas de guionistas. Y, como cineasta, siempre he trabajado solo. Así que, si quería hacerlo, tenía que hacerlo todo solo.

¿Qué tuvo de diferente escribir y rodar las temporadas dos y tres?

No fue fácil. Maté a todos esos personajes entrañables de la primera temporada, así que tenía que crear personajes nuevos para las temporadas dos y tres. Pensé que estaría bien incluir a personas que estuvieran relacionadas entre sí. Así que están Gi-hun y su mejor amigo, una madre y su hijo, un exnovio y su exnovia embarazada. Estas relaciones son muy íntimas. Los anfitriones de los juegos lo hicieron a propósito para que fuera más entretenido.

¡Tú eres como los anfitriones!

Sí, lo soy. Soy el cerebro.

A lo largo de la serie, ¿cuán realista querías que fuera la violencia?

Quería representar lo que significa el fracaso social a través del concepto de muerte, porque de lo que estoy hablando es de la muerte social. Así que era más una analogía. Pero hay partes que tienen que ser realistas por el bien de la historia. Así que entiendo que pueda parecer muy violento o brutal.

¿Y cuánto se supone que nos tienen que importar los personajes? Si no nos importan, dejamos de verla, pero si nos importan demasiado las muertes son insoportables.

Sinceramente, no estaba tratando de mantener ese equilibrio conscientemente. Personalmente, creo que entre más te identifiques con los personajes es mejor. Porque de ahí viene el entretenimiento: de poder sentir esas emociones humanas fuertes junto con los personajes. Pero me considero un poco bromista. Me gusta bromear cuando la cosa es más seria. Así que, aunque no es mi intención crear distancia con los personajes, tengo una manera caricaturesca de dar un alivio cómico.

Entiendo

como una sátira del capitalismo: de sus presiones competitivas, de sus efectos deshumanizantes. ¿Qué opinas de que la serie se haya convertido en una sensación de la mercadotecnia?

No hice El juego del calamar como propaganda. Pero con estas historias quiero plantear cuestiones sobre el hecho de que en el capitalismo tardío no nos ocupamos de quienes se convierten en los perdedores del juego. No quiero estar radicalmente en contra de lo que está haciendo Netflix en cuanto a la mercadotecnia y las experiencias. Tal vez Netflix, después de ganar todo el dinero que pueda, podría utilizarlo para algo bueno.

En cuanto a los espectadores, me alegro de que se diviertan. Pero espero que, después de ver el programa, también se tomen el tiempo necesario para reflexionar sobre los problemas actuales. Si no hacen nada de eso y solo disfrutan de los productos y las experiencias, eso podría ser un problema. Pero mientras sirva como alimento para la reflexión, me parece bien.

En la segunda temporada incluyes un personaje que es una mujer embarazada. ¿Qué significaría traer un bebé a este mundo?

Todos nacemos con esa inocencia, pero la mayoría cambia para mal. Las cosas cambian a medida que vivimos. El mundo nos cambia. Una parte de mí quiere volver a esa inocencia, a esa pureza. Entonces, el bebé es un símbolo de cómo, si no ponemos fin a la forma en que es el mundo —nuestro deseo irrefrenable y nuestra pérdida de humanidad—, no hay futuro para nosotros. El bebé simboliza la inocencia. Si no logramos protegerla, no habrá esperanza para la humanidad.

Cuando Gi-hun vuelve en la segunda temporada quiere destruir los juegos. ¿Crees en el poder de los individuos para lograr un cambio?

Gi-hun en la segunda temporada es como un don Quijote. Don Quijote lucha contra toda lógica; fracasa. El capitalismo se ha vuelto demasiado sólido, demasiado duro. Un individuo así está destinado al fracaso. Muchos espectadores casi se reían de Gi-hun, burlándose de él porque era tonto. Me entristeció. Lo señalan, pensando que es un tonto. Hasta ese punto la gente no cree en el cambio. Ya no vivimos en una época en la que una persona pueda venir y cambiar el mundo. Pero lo que puede cambiar el mundo ahora es el despertar personal, la toma de conciencia. Si cada individuo despierta, puede producirse un cambio.

¿Tienes esperanza en la humanidad?

Si ves el final de la tercera temporada, descubrirás mi respuesta. Trato de no perder la esperanza. El mundo nos obliga a ser más sarcásticos, más cínicos. Pero, como Gi-hun, yo hago todo lo que puedo para mantenerme fiel a mi conciencia y conservar la esperanza en la humanidad.

¿Así que el éxito no te ha corrompido?

Aún no. Sigo viviendo de la misma manera. Sigo manejando el mismo coche de 10 años.

¿Estás contento de haber terminado con

?

Sí, estoy muy cansado. Hace mucho que no duermo profundamente. Quiero descansar. Después quiero hacer largometrajes. Tengo una idea para mi próximo largometraje.

¿Es tan violenta como

?

Sí.