“El alma rota”: la conmovedora publicación de Karina Vignola, exesposa de Gaspar Valverde

Pantallazo

Montevideo Portal

La exesposa de Gaspar Valverde, Karina Vignola, posteó una conmovedora dedicatoria al artista recientemente fallecido. Valverde sufrió dos aneurismas y fue internado en CTI con muerte cerebral; lo desconectaron de la máquina que lo mantenía con vida este lunes.

Vignola, quien estuvo con Valverde por más de diez años y con quien tuvo dos hijas, escribió: “Te despedimos con el alma rota. Solo me queda agradecerte por darme lo más hermoso de mi vida, nuestras princesas, que llegaron con tanto amor”.

En otra parte del posteo, indicó: “Siempre vas a estar en nuestros corazones y sé que, estés donde estés, nos vas a cuidar y proteger. Brindo por los hermosos momentos vividos. Te fuiste en paz. Te vamos a extrañar. Hasta siempre, Gaspi”.

A lo largo de su carrera, Valverde trabajó junto a referentes como Cacho de la Cruz, Omar Gutiérrez, Alberto Sonsol, Jorge Piñeyrúa y Álvaro Navia, integrándose a programas de gran llegada popular. Últimamente, formaba parte del streaming en Fipo TV. En paralelo, tuvo experiencias en cine y continuó vinculado al teatro.

Luego de un largo noviazgo con Vignola, con quien se casó en 2011, anunció su separación en mayo de 2022. Tienen dos hijas en común: Luana y Alina.

Montevideo Portal