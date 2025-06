‘El Oso’ estrena su cuarta temporada

Pantallazo

Por The New York Times

Por The New York Times | Noel Murray

Television

The Bear (TV Program)

Bernthal, Jon (1976- )

Colman, Olivia

Colon-Zayas, Liza

Curtis, Jamie Lee

Edebiri, Ayo

Elliott, Abby

Gordon, Molly (1995- )

Hartnett, Josh

Jacobs, Gillian

Matheson, Matty (1982- )

Moss-Bachrach, Ebon

Platt, Oliver

Poulter, Will

White, Jeremy Allen

FX (TV Network)

Hulu.com

El miércoles vuelve la exitosa comedia dramática que transcurre en una cocina. Esto es lo que hay que recordar de la tercera temporada, que terminó en suspenso.

La comedia dramática de FX El Oso llegó a Hulu en el verano de 2022, y a diferencia de muchos programas de televisión premiados, esta serie se ha ceñido a un calendario de estreno anual, que llega siempre a finales de junio. Así que prepárate para empezar a oír “¡Sí, chef!” en tus interacciones cotidianas.

La cuarta temporada se estrena completa el miércoles, y los espectadores regresarán a la ecléctica y vibrante escena gastronómica de Chicago y al restaurante en apuros que es el centro de la historia, el Oso. Al final de la tercera temporada, Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), chef y copropietario del Oso, acababa de recibir una reseña en The Chicago Tribune que podría determinar si su negocio sigue abierto o no. Pero los espectadores aún no saben lo que dice.

Es casi seguro que lo sabrán en los nuevos episodios, aunque a Christopher Storer, creador de El Oso, le gusta que el programa siga siendo imprevisible. He aquí algunas cosas a tener en cuenta de cara a la nueva temporada.

Caos en el menú

Un rápido recordatorio de cómo hemos llegado hasta aquí: Carmy, que dudaba de sí mismo y estaba agotado del tiempo que pasó trabajando en restaurantes de lujo, regresó para dirigir el Original Beef of Chicagoland unos meses después del suicidio de su hermano, Mikey (Jon Bernthal), quien había heredado el restaurante de su volátil padre. Cuando la primera temporada terminó, Carmy había descubierto que Mikey había escondido miles de dólares en latas de tomate, lo suficiente para saldar gran parte de las deudas del restaurante, potencialmente.

En lugar de eso, en la segunda temporada, Carmy se endeudó aún más con el antiguo patrocinador de la familia, Jimmy Kalinowski (Oliver Platt), conocido como “Cicero” o “tío”, para ampliar el restaurante y convertirlo en un nuevo establecimiento llamado el Oso, que serviría sándwiches para el almuerzo y un menú de nivel Michelin por la noche. La inauguración preliminar salió muy bien, a pesar de una crisis en la cocina y la rabieta que Carmy pasó dentro de un refrigerador.

En la temporada pasada, el Oso había generado cierto entusiasmo, pero siguió sufriendo disfunciones internas, en gran parte debido a la persistente reinvención del menú que Carmy imponía sin descanso. Todo ello condujo a la decisiva reseña, que, a juzgar por la reacción de Carmy al leerla, no parece ser el elogio que él y su equipo tanto necesitan.

Conoce al personal

Ayo Edebiri ha sido esencialmente coprotagonista con White. Su personaje, Sydney Adamu, es una talentosa y joven chef que ha seguido y admirado la carrera de Carmy durante años, pero ha descubierto que trabajar con él puede ser todo un reto.

La gran pregunta es si la pasión de Sydney por hacer buena comida puede sobrevivir a la neurosis de Carmy y al caos de su cocina. La última vez que la vimos, en el último capítulo de la tercera temporada, estaba sopesando si convertirse en socia del Oso o dirigir su propio equipo en un nuevo restaurante prometedor y bien financiado, fundado por el chef de Chicago de la vida real Adam Shapiro (que interpreta una versión de sí mismo). La presión de esa decisión y el ajetreo del trabajo están distanciando a Sydney de su padre, Emmanuel (Robert Townsend), a quien ya le preocupa que la carrera de su hija en la alta cocina sea insostenible.

En la segunda temporada, conocimos mejor a Marcus Brooks (Lionel Boyce), un panadero que dio pasos hacia su sueño de convertirse en maestro pastelero tras estudiar en Copenhague bajo la tutela de uno de los colegas de Carmy, el chef Luca (Will Poulter). Sin embargo, cuando terminó la tercera temporada, Marcus estaba sufriendo la muerte de su madre y luchando por seguir el ritmo del servicio de la cena.

Tina Marrero (Liza Colón-Zayas), una cocinera de línea que empezó a trabajar en el Beef cuando Mikey lo dirigía, tardó un tiempo en adaptarse a los métodos de Carmy, pero se acostumbró después de asistir a clases en la escuela de cocina. Sin embargo, al final de la tercera temporada, también tenía problemas para preparar los platos con suficiente rapidez.

La temporada pasada, Natalie (Abby Elliott), la dulce hermana de Carmy y directora comercial del Oso, dio a luz a su primer hijo e inesperadamente fortaleció su lazo con la temperamental y dominante madre de los Berzattos, Donna (Jamie Lee Curtis). Si Natalie podrá convencer a Carmy de que se reconcilie con Donna (cuyo comportamiento errático se documentó en el episodio retrospectivo de la segunda temporada, “Peces”, un punto culminante) es otra gran incógnita que se cierne sobre la cuarta temporada.

Ponte al día con los primos

Una cosa importante que hay que recordar sobre El Oso es que, al final, es una serie que trata de la familia: biológica, cultural, accidental y de otros tipos. Carmy y sus amigos de la infancia se llaman unos a otros “primos”, no porque estén realmente emparentados, sino porque han crecido juntos.

Muchos de estos amigos son cabezas huecas por naturaleza y con frecuencia se les utiliza como elementos cómicos. Este es el caso, en particular, de los hermanos Fak, que se la viven discutiendo y bromeando: Neil (Matty Matheson) y Teddy (Ricky Staffieri), a los que algunos fans de El Oso adoran y otros consideran agotadores.

El primo clave es siempre Richie Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), el mejor amigo de Mikey y empleado de Beef desde hace mucho tiempo, quien superó su resentimiento hacia las pretensiones de Carmy y, al final de la segunda temporada, había aprendido a dirigir un restaurante como es debido. “Tenedores”, el episodio que narra la formación de Richie con la atenta y entusiasta chef Terry (Olivia Colman) y su jefa de sala Jessica (Sarah Ramos), es otro de los mejores de la serie.

Pero la relación entre Richie y Carmy sigue siendo difícil, ya que la problemática cocina del Oso sigue interfiriendo en los intentos de Richie de mantener bien organizada el área de atención a los clientes.

¿Qué ocurrirá después?

Hay algunos hilos argumentales sueltos que no están relacionados con el éxito o el fracaso del Oso.

Al final de la segunda temporada, el intenso estrés de Carmy —sumado a sus preocupaciones por el historial de depresión, abuso de sustancias y autosabotaje de la familia Berzatto— echó por tierra su incipiente romance con Claire Dunlap (Molly Gordon), una residente de medicina de la que estaba enamorado desde la infancia. Pero la temporada pasada quedó muy claro que Carmy seguía suspirando por ella. Al mismo tiempo, Richie se debatía entre asistir o no a la boda de su exesposa, Tiff (Gillian Jacobs), y el prometido acaudalado de esta, Frank (Josh Hartnett), quien, por desgracia, es un tipo bastante simpático.

Pero los dos mayores puntos de la trama sin resolver de cara a la cuarta temporada se centran en la decisión de Sydney sobre el posible nuevo trabajo con Shapiro y el efecto que tendrá la reseña del Tribune en el destino del restaurante. Para que el Oso se recupere, puede que Carmy tenga que redescubrir el tipo de persona que era tan a menudo en la primera temporada: un verdadero líder, impulsado a triunfar, pero aún más impulsado a asegurarse de que todos los que lo rodeaban estuvieran bien.

Para los seguidores de la serie, a quienes decepcionó la escasez de tramas y el tono más melancólico de la tercera temporada, un retorno a esa historia básica del camino hacia la riqueza puede ser bienvenido. El aspecto cinematográfico, la melodiosa banda sonora, las magníficas interpretaciones y los ingeniosos episodios independientes están muy bien, pero El Oso también tiene una trama, que últimamente se ha estancado un poco.

Tomemos prestado un término que utiliza Carmy cuando está imponiendo la ley en su restaurante: recuperar algo de impulso narrativo en esta serie podría ser un “no negociable”.