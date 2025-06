Pantallazo

“El Eternauta” elegida entre las mejores series del año por The Guardian

La serie argentina El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, fue seleccionada por el periódico británico The Guardian como una de las mejores producciones televisivas de 2025. La distinción se basa en las reseñas enviadas por lectores del medio, que valoraron propuestas destacadas durante el primer semestre del año.

Ubicada en el octavo lugar de un listado que incluye grandes producciones globales como Andor (Disney+), Severance (Apple TV+) y The Wheel of Time (Prime Video), El Eternauta fue celebrada no solo por su realización técnica sino por el modo en que reinterpreta un clásico de la historieta argentina con fuerte carga simbólica y política.

“Esta serie me hizo querer saber más sobre Argentina, su gente y sus luchas en el siglo pasado”, escribió Viv Bladgen, lectora de Somerset, citada por The Guardian. La crítica elogió el uso de la Misa Criolla de Ariel Ramírez y destacó cómo la adaptación mantiene viva la esencia de la obra original de Héctor Germán Oesterheld.

Desde su estreno en Netflix, El Eternauta fue número uno en 24 países en el segmento de habla no inglesa y alcanzó el top ten en 87 países. En su segunda semana acumuló 9,6 millones de visualizaciones y 52 millones de horas reproducidas.

“Cuando algo logra reunir esa unanimidad, la serie te inflama la argentinidad”, afirmó Darín, resaltando el enfoque respetuoso de la producción. Con su impacto global, El Eternauta se posiciona como uno de los grandes hitos culturales de la televisión argentina contemporánea.