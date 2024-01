Pantallazo

“Después de 20 años, me voy”: Carzolio anunció que ya no trabajará más en Radio Sarandí

Montevideo Portal

El periodista Juan Miguel Carzolio realizó un posteo en X (antes Twitter) para despedirse de Radio Sarandí, en donde condujo Las cosas en su sitio junto a Iliana da Silva.

El comunicador ya había anunciado al aire que habría cambios, debido a que Da Silva también dejará la emisora. Ahora, en la red social, escribió: “Después de 20 años, hoy me voy de Sarandí. Aprendí todo, hice grandes amigos y tuve compañeros que siempre voy a recordar. Ya casi no me quedaba nada por hacer, y me voy con una sonrisa. Infinitas gracias a todos los que nos dejan entrar en sus casas, autos, oficinas, obras”.

A su vez, en otro tuit publicó una imagen en el control del estudio y agregó: “Lo único que me faltó hacer en Sarandí”. Carzolio estaba al frente del programa desde que Ignacio Álvarez dejó el lugar.

En el caso de Da Silva, anunció hace algunas semanas que por “proyectos personales” ya no podrá estar al frente del programa. Conrado Rodríguez, esposo de la comunicadora, fue elegido secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), lo que lleva a residir parcialmente en Caracas (Venezuela).

