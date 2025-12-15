“Cuando un gobierno permite el antisemitismo, invita al terrorismo”: Petinatti por Sídney

Pantallazo

El comunicador Orlando Petinatti realizó un extenso editorial con el que abrió su programa Malos pensamientos (Azul FM) este lunes, a propósito del atentado antisemita registrado en la mañana de este domingo en Bondi Beach, Sídney, Australia.

“Cuando un gobierno permite el antisemitismo, invita al terrorismo”, resaltó el conductor, abriendo su oratoria, que duró unos ocho minutos. “Así de simple, así de fácil; no se necesita analizar ni profundizar esta frase”, sostuvo.

En tal sentido, Petinatti apuntó contra el gobierno australiano, que “permitió que se marchara con consignas asesinas, gritos de odio, que permitió grafitis hirientes, ataques a negocios, a escuelas judías y a sinagogas; invita a que el odio siga creciendo y se alcance el objetivo del antisemitismo: matar a los judíos”.

“Cuando el gobierno australiano permitió todo tipo de violencia en los últimos tiempos, cuando fueron tibios a la hora de decir lo que hay que decir y hasta apoyaron libremente la causa del terror, del grito que se escuchaba en las marchas propalestinas a iniciar una masacre como la que se vivió ayer hay un solo paso”, remarcó.

Además, acotó que “la masacre” ocurrida este fin de semana, “donde fueron asesinados 16 judíos, por el solo hecho de serlo, no surgió de un día al otro, aunque eso también podría ocurrir”.

El exconductor de Canal 10 sostuvo que Hanukkah es una de las “fiestas judías más divertidas y alegres”. “Se baila, se canta, se juegan juegos tradicionales, es todo alegría, se comen comidas típicas. Todo eso estaba haciendo la colectividad judía en Bondi Beach: celebrando, bailando, cantando”, agregó.

“Dos terroristas, Sajid Akram y Naveed Akram, un padre y un hijo, armados con rifles, dispararon durante varios minutos a la multitud. Antisemitas, cultores de la ideología asesina, el terrorismo antijudío de siempre”, señaló el comunicador, en lo que significó “el peor ataque terrorista sufrido en Australia”.

“Quienes practican el antisemitismo practican la religión del odio, y no debemos naturalizar el odio, no podemos permitir normalizarlo”, reiteró. “Si al odio lo dejás crecer, se agranda y mata. El odio debe frenar con acciones; si no, volverá a asesinar en cualquier lugar del mundo. Debemos estar alertas para que esas cosas no sucedan en nuestro país, en Uruguay”, subrayó.

“Cuando un cristiano grita ‘alabado sea el Señor’, sonreís y acompañás, porque sabés que se trata de un agradecimiento, de que algo bueno ha sucedido, un milagro ha ocurrido. Cuando un judío grita ‘Baruj Hashem’ (bendito sea Dios), sonreís porque se trata de una bendición, de agradecimiento que algo bueno ha sucedido, un milagro ha ocurrido. Cuando un islámico radical grita ‘Allahu Akbar’ (Alá es grande), puede ser demasiado tarde. No naturalicemos el odio”, sentenció.

