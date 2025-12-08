“Cuando lo dejaron de lado nadie saltó”: el descargo de Paola Bianco por Gaspar Valverde

Pantallazo

La muerte del actor, humorista y comunicador Gaspar Valverde, a los 50 años, generó un fuerte impacto en la sociedad uruguaya. Su partida movilizó a varias personalidades del espectáculo, que lo recordaron con anécdotas y expresaron su dolor a través de mensajes en redes sociales.

Valverde falleció este lunes, luego de permanecer internado en terapia intensiva en el Sanatorio Americano, donde era tratado tras haber sufrido un accident cerebrovascular que finalmente no pudo superar.

A media que la noticia comenzó a difundirse, figuras del medio artístico expresaron su pesar. Entre ellas, se destacó la emotiva reacción de Paola Bianco, con quien compartió pantalla en el ciclo Maxianimados por Canal 12.

La comunicadora, visiblemente afectada, apuntó contra el trato que recibió Valverde en los últimos años. “Ahora todos hablan y no entienden qué pasó, porque no estaba en los medios... qué horror. Cuando lo dejaron de lado, cuando no tuvo oportunidades, nadie saltó. Respeto a la familia y amigos. Dolor enorme. Nadie sabe qué le pasa al otro cuando atacan y hablan sin saber... Muy injusto todo”.

“El dolor y la tristeza mata por dentro también. Lástima que muchas veces, ya es tarde. Después puede ser nunca”, cerró.

Gaspar Valverde desarrolló una carrera amplia y diversa. Se desempeñó como actor, conductor de televisión y humorista, convirtiéndose en un rostro habitual y querido por el público uruguayo.

A lo largo de su trayectoria integró programas como Maxianimados, De igual a igual, Terapia de pareja, Bienes gananciales, Yo y tres más y Polémica en el bar, entre otros, donde dejó una huella inconfundible por su carisma y espontaneidad.