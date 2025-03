“Compren pop”: Astesiano supo que Nacho Álvarez investiga su negocio y le hizo advertencia

Pantallazo

Luego de salir de prisión, y en paralelo con sus actividades comerciales en el departamento de Florida, el excustodio presidencial ha dado sus primeros pasos en los medios de comunicación. En ese sentido, se ha convertido en participante habitual de Hacemos lo que podemos (HLQP), el programa conducido por Richard Galeano, que se emite a través de diversas plataformas.

Desde el comienzo de su carrera mediática, Astesiano tuvo rispideces con Álvarez. Las diferencias comenzaron cuando Astesiano acuso a Álvarez de “bajarse los pantalones” con los gobernantes, y este le respondió tratándolo de “chanta” y “delincuente”.

La tensión creció en las últimas horas debido a las pesquisas llevadas a cabo por Álvarez para su programa radial La pecera. En busca de información para un nuevo informe, Álvarez y su equipo indagaron sobre el funcionamiento de la distribuidora de mercadería que Astesiano tiene en Sarandí Grande, Florida, algo que llegó a oídos de su dueño.

Por ello, en una nueva intervención en HLQP se anticipó al informe de Álvarez y lo acusó de “ir por abajo” en busca de “información que es personal”.

Asimismo, admitió tener dificultades para afrontar los pagos con la puntualidad deseada, y atribuyó esa dificultad al hecho de que contaba con un dinero que todavía no recibió. “Presidencia me debe un montón de plata del período pasado. Me la iban a pagar antes del 1º de marzo, pero desde que empecé a hablar [en los medios] me trancaron todo”, sostuvo.

También dijo que le han “trancado todo” por razones políticas, y que sus cuentas bancarias están congeladas. “Vivo y pago con lo que vendo, quisiera ver cuántas empresas pueden sostenerse así”, planteó.

Luego, en tono admonitorio, dijo que si Álvarez hacía un informe sobre su empresa, el “contraatacaría” con una primicia. “Voy a contar el primer caso de corrupción del gobierno pasado que involucra a Lacalle”, aseguró.

“Y de ahí si querés vamos a Fiscalía, porque ya es algo personal”, agregó Astesiano, quien criticó a Álvarez también por no recoger sus dichos. “No tenés huevos, sos un operador político”, atacó.

Tras la emisión del programa, Álvarez utilizó su cuenta de X para referirse al asunto y se mostró sorprendió por el uso que Astesiano hacía de la propiedad transitiva, debido a que lo amenazaba con hacer revelaciones sobre presuntos actos delictivos de un tercero —Lacalle Pou— y no sobre él.

En el posteo confirmó que, efectivamente, prepara un informe sobre la actividad empresarial de Astesiano, y adelantó algo del contenido de su futuro programa.

“La semana pasada me informaron que Astesiano había cerrado sus negocios en Sarandí Grande y pude confirmar que dejó adentro a un proveedor con 280 mil pesos. A otro le pagó después de mucho tiempo y con mercadería, y el que le alquiló uno de los locales está en tratativas”, refirió.

“Lo insólito es que se ve que Astesiano se enteró de mi investigación y ayer ‘amenazó’ con divulgar ‘el primer hecho de corrupción que involucra a Luis Lacalle Pou' si yo hablaba mal de él (?)”, escribió.

“Por eso hoy me apuré a dar estos títulos (a cuenta del informe en el que sigo trabajando) y lo invité a que denuncie públicamente la supuesta corrupción del expresidente (que me pregunto por qué hasta ahora no denunció, y qué tengo que ver yo)”, añadió Álvarez, junto con una recomendación irónica a sus lectores y radioescuchas: “compren pop”.

